中菲南海爭端再起，雙方海警船先後在仙賓礁、仁愛礁發生擦撞與對峙情形。中國海警19日五度發聲反擊，直言，菲律賓海警船性質十分惡劣，中海警依法依規全程跟監、有效管控；並強調中國海警將依法堅決挫敗一切侵權挑釁行徑，堅決維護大陸國家領土主權和海洋權益。

中國海警局19日下午5時許第5度發聲。新聞發言人甘羽表示，8月19日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出4410、4411號海警船非法闖入中國南沙群島仙賓礁鄰近海域。

甘雨批評，其間，菲4410號海警船故意衝撞中方正常維權執法的海警船，後又非法衝闖中國南沙群島仁愛礁附近海域，性質十分惡劣。中國海警對菲肇事船隻依法依規全程跟監、有效管控，中方現場操作專業規範、合理合法。

甘雨強調，菲方行徑嚴重侵犯中方領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞地區和平穩定。中國對包括仙賓礁、仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決挫敗一切侵權挑釁行徑，堅決維護國家領土主權和海洋權益。