富邦金控董事長蔡明興指出，AI是巨大機會也是挑戰，國際貨幣基金組織(IMF)認為人工智慧將影響全球近4成的工作崗位；在已開發經濟體影響更達6成職位，其中半數工作將因為AI而增加生產力。富邦金控將持續擁抱科技趨勢，鼓勵員工善用AI，致力提供客戶更完善、便利的服務與金融商品。

本場黑客松活動除有富邦金控總經理韓蔚廷及多位高階主管擔任內部評審，並邀請台灣微軟總經理卞志祥、宏碁資訊總經理周幸蓉等外部夥伴共同擔任評審提供專業回饋，企盼讓AI應用能真正落實於日常工作。特別的是，富邦黑客松也將Copilot當成其中一位評審，增設「AI評審獎」，請AI針對專案效益、構想創意、完成度、簡報邏輯等四項評分標準給分，最終選出AI認證的優勝組別。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控自2023年9月起試用Microsoft 365 Copilot，由橫跨8個子公司、54個部處、超過500名員工加入測試計畫，超過6成同仁認為AI可協助每日節省約30分鐘。本次舉辦Copilot黑客松也吸引金控及6家子公司共75名同仁組隊報名參賽，同仁自行發想的專案內容豐富多元。透過這次黑客松，不僅鼓勵富邦同仁擁抱AI，更激發同仁們問對問題，解決工作或服務流程痛點，才能讓AI協力創造最大價值，提升工作效率與品質以優化客戶體驗。

本次黑客松專案內容多元，包含銀行客服中心如何運用AI協助優化教育訓練、快速生成訓練考題；藉由Copilot打造可比對／分析內外部銀行法規的AI工具；可快速分析並減輕同仁工時、生成投信每日投資市場內容的AI專案等，充分展現富邦人創意與數位力。同仁們除了分享Copilot的效益，也具體分享了與它互動的歷程，透過提問的調整、逐步優化最終產出。後續參賽同仁亦將成為內部最佳Copilot AI 推廣師，協助擴散效益。

展望未來，富邦將秉持「正向力量 成就可能TM」精神，持續善用AI科技，朝向成為亞洲一流的金融機構願景前進。