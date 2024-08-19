日本流行天后宇多田光出道多年，日前首度來台開唱，吸引不少粉絲和或是明星前去欣賞。一連帶來多首經典歌曲，但整場演唱會嚴禁將拍攝影片上傳到網路。近日男星陳奕迅的老婆徐濠縈在看完香港場演出後，竟在IG上分享演唱會畫面，被網友罵翻。隨後她竟發文喊冤：「沒人告訴我」。

宇多田光台北場演唱會8月10日、11日圓滿落幕，她一連帶來23首歌曲，還特別用中文和粉絲打招呼，讓不少粉絲相當感動，在社群平台上分享演出畫面。但是因為整場演出是嚴禁錄影、拍攝，僅在最後安可曲環節開放拍攝，但主辦方也要求，拍攝畫面禁止PO上各大社交平台上分享。面對違規觀眾，台灣場演唱會主辦方大鴻藝術曾在臉書上發文警告：「大家不要再違規上傳影片了啦！」

陳奕迅老婆徐濠縈發文解釋，不知道不能上傳宇多田光演唱會畫面。（圖／翻攝自hilaryxtsui IG）

怎料，17、18日宇多田光香港場演出，陳奕迅結婚18年的妻子徐濠縈也前往朝聖，她拍下安可曲畫面在IG上分享，立即遭到網友砲轟。被罵以後，徐濠縈才刪除影片，委屈解釋：「因為我是大會的人帶入場，沒有人告訴我不能upload上social media！見全場用手機拍下encore環節，以為encore可以post！」

但徐濠縈的說法，網友還是不買單，認為現場都有提醒，加上她自己本身也是演藝人員，老公陳奕迅也是音樂人，她怎麼會不知道要注意。網友留言批評：「好心吧，遵守規矩行嗎！人家不是說不能放上社交媒體嗎！」、「身為公眾人物，請遵守規矩不要偷拍，還放上網？等下又有人跟風，整場的保安要勸人不要拍，知道很滋擾嗎？不要那麼自私」。