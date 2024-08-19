全家傳統越式風味主食包括「越式酸辣雞絲飯」、「越式牛肉寬粉」及「越式排骨飯」，以酸辣風味提振食慾，89元起。（吳松翰攝）

越南美食風襲向全家便利商店！據交通部觀光署統計，國人今年上半年赴越南旅遊人數逾51萬，為民眾最愛造訪國家第4名、位居東南亞之冠，且越南為台灣第二大外籍移工族群，亦是外國在台留學生人數之首，全家看好龐大潛在商機，於21日起以「越式好食」為主題推8款越南風味美食，品項概括咖啡、冰沙、主食、輕食等，會員嘗鮮還可享折扣。

全家Let's Café獨家新品「G7越南咖啡拿鐵」（右）特大杯60元，21日至9月17日買就送限量G7保冷提袋；「南洋ABC酷繽沙」65元。（吳松翰攝）

全家首推便利商店首見的越式咖啡，Let's Café與G7 COFFEE聯名打造「越南咖啡拿鐵」，用越南當地第一指名咖啡品牌「G7 COFFEE」咖啡粉，加越南高原區優質咖啡豆，再添糖、奶、冰調和，營造濃郁炭燒咖啡香，入口醇厚滑順，21日至9月17日，買1杯就送限量G7咖啡保冷提袋；全家明星商品「酷繽沙」則推「南洋ABC酷繽沙」，以東南亞火紅甜品「ABC冰」（Air BatuCampur Campu什錦冰）為概念， 結合冰沙、椰奶、花豆和煎蕊等東南亞食材，層次豐富又沁涼消暑。

全家「南洋ABC酷繽沙」21日至9月17日會員嘗鮮只要59元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家越式輕食推出道地「越式火腿麵包」、「涼拌越式麵沙拉」與「越式酸辣雙肉雙手卷」，55元起。（全家提供／朱世凱台北傳真）

主食部分，全家看好越南料理多使用魚露、香茅、薄荷等調味，呈現甜、辣、酸風味，並加青木瓜、香菜等蔬菜讓口味更顯清香，此次特別以越南北、中、南地區特色作研發，像是「越式酸辣雞絲飯」為越南中部傳統主食，香烤雞絲搭酸辣醬汁與配菜，開胃兼顧飽足感；「越式牛肉寬粉」則參考越南北部經典的越式河粉所開發，以甘甜清澈湯頭配寬粉、牛培根肉片及豆芽菜等，訴求酸甜回甘；「越式排骨飯」以香茅風味淋上越式甜醬汁的排骨為主角，搭烘蛋、蘿蔔絲、花生等點綴，是口味偏甜的越南南部道地料理。

全家「越式火腿麵包」65元，餐餐超值配搭指定飲料享79元優惠。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家「越式排骨飯」99元，搭指定副餐可省5元起。（全家提供／朱世凱台北傳真）

輕食則推「越式火腿麵包」，以「冷食長堡」的吃法，運用越式火腿搭酸辣蘿蔔絲與小黃瓜，呈現正宗風味；「涼拌越式麵沙拉」用青木瓜、紅蘿蔔、小黃瓜等配料，搭義大利細麵與雞肉並拌入越式辣醬，開胃十足；仿越南烤肉飯開發的「越式酸辣雙肉雙手卷」，酸辣醬與烤肉醬搭青木瓜絲、雞絲與小黃瓜，整體清爽不膩。全家21日、28日於會員App推優惠趣搶券活動，有機會獲新品折扣，讓台灣人免出國也能體驗經典異國美味，更讓在台生活的越南留學生、移民工輕鬆品味家鄉味。