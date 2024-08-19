台北市內湖路三段方濟中學附近16日早晨6時許，有民眾發現有2隻台灣獼猴坐在停在路旁的機車上，網友見照片直呼：山道猴子出沒內湖了！國民黨港湖選區立委李彥秀指出，湖光市場18日出現3隻獼猴跑到攤位上搶奪水果食用，因獼猴體型偏大，提醒鄉親們要小心，以免被獼猴攻擊。

「內湖鄉親請注意！」李彥秀今(19日)在臉書發文指出，湖光市場18日出現3隻獼猴，跑到攤位上搶奪水果食用。有民眾在市場外的社區看到獼猴大搖大擺逛大街，且獼猴體型偏大，請鄉親們要小心，以免被獼猴攻擊。

動保處表示，將加強放置誘捕籠，目前已經有落網之獼猴（但是依然有未落網之獼猴）如有遇到獼猴，請致電台北市動物保護處：02-87897158。

網友表示「令人到怨煩的猴子，沒辦法可管嗎？任由肆虐哦？（李：動保處已協助捕抓中）」、「內湖這方圓百里不曾聽過有猴子出沒的」、「尤其這幾天普渡要特別小心注意，有些里的普渡日期不同」、「這彌猴有攻擊性，要小心」、「不知怎麼來的，到湖光市場要過好幾條馬路」。