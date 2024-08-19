俄羅斯基洛夫州驚傳高空跳傘悲劇！一名49歲女子為慶祝生日，決定與友人共赴高空挑戰，未料首次跳傘竟成絕命一躍。她從約2650英尺的高空躍出時，降落傘未完全打開，最終高速撞上白樺樹，重傷不治。

奧爾加·埃爾紹娃（Olga Ershova）來自俄羅斯基洛夫，是六個孩子的母親，當天與兩名好友一起參與當地飛行訓練場的跳傘活動。（圖／翻攝X／Новиков Александр）

據《鏡報》報導，這起意外發生在7月27日，奧爾加·埃爾紹娃（Olga Ershova）來自俄羅斯基洛夫，是六個孩子的母親，當天與兩名好友一起參與當地飛行訓練場的跳傘活動。雖然是她首次嘗試，在無教練陪同下，她便與友人一起從2650英尺高空躍出。然而，奧爾加的主傘未能順利展開，她以極快速度急墜地面，情況危急。

飛行教練察覺異狀後，立刻透過通訊設備呼叫她啟動備用降落傘，但為時已晚，奧爾加重摔在白樺樹上，導致多處骨折。雖然被緊急送醫搶救，且病情一度有好轉跡象，但最終仍因傷勢惡化，不幸身亡。

這起事件曝光後，引發社會震驚，不少人質疑，作為初次跳傘者，奧爾加竟無專業教練陪同下參與活動，實屬不可思議。目前，相關單位已介入調查，是否涉及飛行俱樂部管理疏失，或有人為疏忽。