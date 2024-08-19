時任柯文哲總統大選競選總幹事黃珊珊今召開首場「政治獻金查帳進度記者會」，露物誤登、漏登部分又新增70幾筆。黃珊珊表示，再次向支持者致上最深歉意，她非常理解外界的難過與憤怒，過程中未盡完善的閃失，她身為總幹事都概括承受，並坦言財務處理過程有嚴重瑕疵、申報過程非常匪夷所思。

黃珊珊說，再次重申，競選總部處理過程當然有重大瑕疵，但到目前為止，短報的支出、被會計師誤登金額，目前都有找到相關憑證且用於大選。今天要向所有支持民眾黨的朋友們致上最深歉意，大家的難過跟大家的憤怒，我們都非常理解，但請相信競總所有人也非常的難過，「我們打起精神要做好善後工作。」

黃珊珊強調，從競選開始第一天到最近發生的爭議，過程中未盡完善的閃失，「我身為總幹事當然會概括承受」，但是所有責難，我們競選總部所有同仁會一起面對，也會一起善後，希望大家相信競選捐款的每一塊錢都用於選務上。

黃珊珊坦承，此次財務處理過程有嚴重瑕疵，申報過程非常匪夷所思，如此草率與混亂，民眾黨將一一查明，也將配合檢調調查，給支持者跟社會大眾一個清楚交代。

首先，黃珊珊表示，針對「誤報」部份，截至8月18日，包含「大愛素食天地」兩筆餐費「誤報」成96萬0110元，實為960元、110元兩張收據，是會計擅打錯誤；另有一筆購買蜂蜜支出，5萬6000元誤打成5600元。而「漏報」部分，70至80多筆，包含馬克杯製作2萬9600元、客製襪訂做3萬2761元、kahoot軟體授權1萬8810元，以及計程車費、高鐵車票、停車費、餐費、住宿費等，金額從20元到6000元不等，上述支出單據都很完整，會儘快向監察院補申報。

另外，針對近期外界疑慮，記者會提出六大澄清。包含訪美團被質疑「包車太貴」，黃珊珊說明，事實是有一筆美東團、一筆美西團，其中52萬8600元這筆是「美西團」被誤植，而這些費用包含包車、司機、領隊、餐費、雜支等費用，不是外界誤解「光租車就80萬」。

至於綠營質疑「900萬元做面紙」，黃珊珊澄清，大選期間競總統一製作面紙、菜瓜布、旗子等小物，提供全台灣各單位發送，面紙單價一包1.36元、菜瓜布一包3.9元，提供給「全國」包含柯文哲競總、地方黨部、志工團、陸戰隊、監票部隊，是全國使用加起來的總量。

另外綠營質疑用「幽靈計程車」報帳，黃珊珊也解釋，單據都是各計程車電子計費器列印收據，若該計程車未正確設定車號，就可能出現「ABC-000」的車號，這在蔡英文大選申報時也出現一樣問題，賴清德申報時則直接不登錄車號。黃珊珊強調，這是否為交通政策未落實？

對於綠營質疑指柯造勢花475萬元太貴，黃珊珊直指，造勢與座談規模、人數難以比較，且攤開賴清德大選時申報，「集會支出」前十筆近1700萬；至於胖卡租賃疑義，黃珊珊也表示，內政部在民國105年已清楚函釋，政治獻金只能「租賃」而不得購買車輛，相關費用我們都如實申報。

最後有關名嘴宣稱，首次政治獻金申報就要「上傳單據憑證」，因此質疑柯競總拿假發票、作假憑證登打，這也是不實訊息。陳智菡現場播放操作影片來解釋，政治獻金可使用4年、首次申報不需檢附憑證，由競辦保存5年，接下來每年申報「賸餘款」時，才需要在申報時附上賸餘款支出收據。

黃珊珊強調，未來競選期間，會將黨內現有的「財務監督委員會」機制，以及「電子帳務系統」納入運作，確保帳目清楚確實。 對於媒體質疑大選民調花了1400多萬， 黃珊珊回應，大選時希望每天了解民意，採取滾動式民調，都是按照科學方法，不可能有人做假民調，委託做民調就是要了解真實狀況，也都有結案報告。

至於外界置疑「小額現金捐款比例過高」，黃珊珊也表示，我們是找第三方支付業者，每批資料都很完整，但因為委外會計繕打資料，所以還在清查比例。