GDDA全球數位產業聯盟協進會與國際通商法律事務所（Baker McKenzie）共同舉辦 「2024 GDDA ／ Baker McKenzie國際AI資安論壇」，邀請專家學者共同探討企業及公部門在引入AI時應注意的資訊安全風險管理，以及應對資安危機時的解決機制。

黃彥男會中以「邁向智慧政府，保障國家資安」為題發表專題演講，他引述工研院產科國際所資料，指2030年AI將為世界經濟貢獻15.7兆美元，且有97％企業肯定ChatGPT為企業帶來好處；生成式AI能協助使用者處理文字與影音、生成影音、生成及擴增資料、設計流程與規格，甚至可以進行程式設計，正重塑各產業的樣貌。

不過，黃彥男提醒，伴隨生成式AI應用，可能有各種風險及影響，包括帶來虛假訊息、侵犯智慧財產權、資訊安全、內容違反法律規範或倫理道德，甚至可能操弄輿論、影響國家安全等，其中，prompt injection（提示詞注入）攻擊成為最大威脅，三星去年發生3起使用 ChatGPT導致數據洩露的事件，有員工透過該平台修復專有程式原始程式碼，無意間將最高機密洩露給其他公司的AI，便是一例。

除此之外，黃彥男指出，AI也讓駭客的網路攻擊更動態、速度更快且有效，進而大幅增強威脅形勢，因為AI可協助駭客加速攻擊偵察，甚至使用AI來執行數百種可能的攻擊情境，並使用AI來利用弱點，在遭到阻擋時，可在幾毫秒內轉向新的攻擊途徑。

黃彥男強調，發展AI時需要資安，而在資安上也可以利用AI研究新興攻擊態樣，比傳統的方法更快判斷風的優先次序，進而更快、更有效率地回應資安威脅，兩者是沒辦法分開的。他說，目前國科會已預告制定「AI基本法」草案，當中強調「隱私保護」與「人權」，數發部將據此推動「人工智慧風險分級框架」，各目的事業主管機關得循前項風險分級框架，訂定其主管業務的風險分級規範。

黃彥男並透過簡報指出，藉由制定AI應用的標準和規範，提升其可信度與安全性，可讓台灣在國際市場上更好地展示技術創新能力，增加國際競爭力，此外，在確保AI技術快速發展同時，也要保障勞工權益，促進社會穩定與發展。

另針對產業關注如何培育AI跨域人才，黃彥男透過簡報表示，可建構人才循環學習實作環境，以及國內外大廠資源共創協作新思維，透過帶案人場，打造專屬AI解決方案且落地實證，必須「整合人才用AI，產業應用導AI，開發人才寫AI」。他認為，現在很多產業都已經參與，這是台灣的機會。