台灣將進入高齡化社會，據內政部資料顯示，「老年人口居住宅數，65歲獨居長輩在2013年29.4萬宅，至2022年52.8萬宅，獨居長輩10年成長近8成」，而「孤獨死」案件有逐年增多趨勢。一名入行5年的命案清理師于璥菖，服務超過300個案件，看盡人生百態。于璥菖接受《中時新聞網》訪問透露，先前服務一位獨居在嘉義鬧區、60多歲的阿伯，死亡超過半個月後才被鄰居發現，于不禁感嘆，「隔壁還有住人，人與人之間生疏成這樣...」。

獨/嘉義6旬翁「孤獨死」半月無人知！命案清理師淚揭超淒涼慘況

該名60多歲老翁，疑有先天慢性疾病、猝死10多天，味道飄散後鄰居才發現報案。命案清理師于璥菖納悶表示，「死者是住在密集的出租套房大樓裡，每間間隔沒多遠，且隔壁還有住人，鄰居聞到味道才驚覺『好一陣子不見他』，難道彼此之間生疏到這種程度」。

60多歲的老翁經濟不寬裕，住處環境、物品簡便。（于璥菖提供，照片經變色處理）

由於死者經濟狀況不佳，居住環境、物品簡便，而小孩是在中部某家工廠擔任基層作業員，收入不寬裕。于璥菖談及可藉由清掃、蒐整遺物過程中，推測亡者身前生活細節及他們和家人之間相處模式。

命案清理師于璥菖入行5年，服務超過300個案件。（游定剛拍攝）

于璥菖說，「這名死者獨自搬來南部，應該過得很孤單、寂寞，他留存兒子許多從幼稚園、至每個階段的獎狀，竟然可將這些東西都帶在身邊，讓人看了不勝唏噓」。

于璥菖從事命案清潔工作5年，看盡生死離別。（于璥菖提供）

隨著時代進步，人與人之間的距離卻越遙遠。繁華的都市中，成為獨居年代的現實寫照。現代人生活忙碌，平常多關懷獨居的親友，傳一份簡訊、打一通電話，因為誰都不知道，這個「再見」是否成為天人永隔「永遠的想念」。