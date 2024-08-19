新北市勞工局今（19）日公布違法罔顧僱員權益的公司名單，統計此次公布名單共有310家業者，開罰1941萬5000元。其中赫見知名高級食品廠商老協珍讓員工超時加班還不給加班費，被裁罰13萬元外，全家便利商店也因拒絕員工請生理假被裁罰2萬元。（新北市勞工局提供）

新北市勞工局今（19）日公布違法罔顧僱員權益的公司名單，統計此次公布名單共有310家業者，開罰1941萬5000元。其中赫見知名高級食品廠商老協珍讓員工超時加班還不給加班費，被裁罰13萬元外，全家便利商店也因拒絕員工請生理假被裁罰2萬元。

勞動檢查處分析指出，勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有61家；其次為未依法置備工資清冊或未提供勞工工資各項目計算明細，有38家；至於未依法置備出勤紀錄或未逐日記載勞工實際出、退勤時間，則有37家。另外違反職安法部分，仍以未提供必要安全衛生設施最為普遍，計有112家。

其中知名高級食品老協珍，因延長工作時間超過法令規定，被裁處5萬元，又因延長工作時間未依規定加給工資，再被裁處8萬元；全家便利商店則是因為拒絕員工請生理假，被裁處2萬元。另外上榜的還有讓員工加班卻沒給費的賓航賓士汽車、沒給特休的達美樂披薩。

板橋知名美食油庫口小吃店，則因去年4月發生員工欲清洗烤網用鋼盆盛裝腐蝕性物質，鋼盆卻被腐蝕導致員工身體被腐蝕受傷的勞安意外，未依規定通報勞動檢查機構，被裁罰6萬；同樣因設備或措施不符合安全規定而被裁罰的，還有雲品國際酒店。

老協珍對此回應並非沒有給加班費，而是加班費以獎金方式發放，並表示未來會修正違法部分，以符合勞基法的方式發放加班費。