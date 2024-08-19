動力火車第11張原創專輯《結伴》中，新歌〈我沒有哭〉由黃奇斌詞曲創作，動力火車表示這首歌是難度很高的一首歌，一開始收到DEMO後的動力火車除了很開心合作外卻也很驚嚇，表示可能大家印象中動力火車很會唱高音，但〈我沒有哭〉的音域卻高到讓動力火車跟配唱製作人要求降KEY，直呼《結伴》專輯中難度指數最高。

此外，由動力火車跟九澤CP合唱的〈知己〉，無論歌詞或音樂製作都是動力火車出道以來最大挑戰，形象一向正向的動力火車看到歌詞後嚇了一跳，作詞人陳宏宇覺得〈知己〉作為兩個團體的合唱曲，劇情方面可以更跳開框架，所以隨DEMO音樂就填下這個大家意想不到的歌詞，也沒思考過如此描繪暗香流動的內容是否會被唱片公司打槍，沒想到最後唱片公司及歌手們都過關了。

另一首〈到底我算什麼〉由入圍今年第35屆金曲獎最佳樂團獎的麋先生包辦詞曲編曲製作與合唱，既是搖滾魂又是動力粉的主唱聖皓表示：「從小就很喜歡動力火車，小時候還會跟同學拿起掃帚扮動力火車，所以這次可以從詞曲編曲製作到合唱這樣全面性合作更是感到榮幸開心。」

但他也坦言這挑戰壓力很大，畢竟動力火車情歌十分經典，所以收到邀請後目標是希望可以寫出一首「麋味」十足的搖滾心碎情歌，讓心碎的人聽到這首歌後能夠有一個情緒宣洩的出口。動力火車也表示非常高興可以跟同樣為搖滾屬性的麋先生合作，合作過程中感受到麋先生在音樂上獨樹一幟的音樂風格。