這屆巴黎奧運會，大陸運動員全紅嬋憑借總分425.60分的成績，蟬聯奧運會女子10米跳台的冠軍，成為中國大陸奧運史上最年輕的三金王。陳芋汐則以4.9分之差摘得該項目銀牌。據大陸央視新聞專訪，全紅嬋說，「我知道她（陳芋汐）也很辛苦，就想我拿了金牌是不是不對。上一屆也是我拿，這一屆也是我拿，所以我拿了之後沒有特別開心。」

就在這場巔峰對決前，二人搭檔在女子雙人10米跳台跳水決賽中，憑借359.10分的高分斬獲這枚奧運金牌，為中國隊實現了該項目奧運七連冠。

從東京奧運會到巴黎奧運會，三年間，全紅嬋和陳芋汐這對中國跳水「雙子星」在人們的關注下成長。作為最親隊友，也是最強對手，她們如何度過讓跳水運動員頭疼的「發育關」，又是怎樣並肩作戰、互相成就的？

「我的年齡是正年輕，但是我的動作沒有之前的好。之前很輕鬆，現在站在台上就感覺已經要碰到水了。」

巴黎奧運會前，17歲的全紅嬋在鏡頭前感嘆自己已不再年輕的視頻，曾戳中了許多人。她在巴黎奧運週期經歷了所有跳水女運動員都要經歷的關卡——「發育關」。她的身高長了7公分，體重也增加了約7公斤。

為了應對身高和體重帶來的巨大變化，全紅嬋加大體能和力量的訓練，她每天都訓練七、八個小時，「跳不好或者被說的時候很想哭，也很多次想過放棄。我看起來非常樂觀，其實都憋心裡，不輕易講出來而已。」

207C（向後翻騰三周半抱膝）對於大多數女子跳台選手來說，都是一道難以逾越的屏障。東京奧運會之後，全紅嬋的207C非常不穩定，要麼近乎完美，要麼一瀉千里，一個動作得分就可以相差20分。

全紅嬋回憶，從2022年開始，207C一直處於「摔」的狀態，有時拍在水上，疼得感覺「很多螞蟻在身上爬」。

那段時間，207C對全紅嬋而言已近乎「魔咒」。她戒掉了最愛的零食，加倍投入到訓練當中，同時，外界的高度關注與沸揚的輿論也讓她備受煎熬。「在這期間其實每一跳都很緊張，因為大家對我有期望，害怕自己做不到。」

後來，全紅嬋轉變了思維，「把這些東西都拋開，就算輸了還可以再來，突然一下就想通了，也沒有那麼害怕了。」2024年2月，她第三次登上世錦賽的舞台，不僅征服了207C，還首次將世錦賽單人的冠軍收入囊中。

即將19歲的陳芋汐同樣在備戰東京奧運會時經歷過發育期，她形容那段時光「過得比較迷茫」，只能堅持每天練習。「跳水是我從小的夢想，我離它這麼近了，可能再多努力一步就能夠到它了，我為什麼還不去努力？」

如今，已經挺過「發育關」的陳芋汐除了加大訓練量之外，還需要控制飲食，維持有利於動作發揮的最佳體重42.5公斤。這對於陳芋汐來說並非難事，她說，「達成自己想要的東西是更高級的快樂。」

陳芋汐出生於上海一個體育世家，6歲開始練習跳水，14歲入選中國國家跳水隊。在2019年的光州游泳世錦賽中，首次參加世界大賽的陳芋汐就獲得了女子10米跳台跳水冠軍，一戰成名，被視作「跳水新星」，成為東京奧運週期的重點培養對象。

比陳芋汐小兩歲的全紅嬋，出生於廣東省湛江市的一個農村家庭，7歲時被選入湛江市體育運動學校，開始練習跳水。

2020年10月，在全國跳水冠軍賽暨東京奧運會選拔賽首站賽場上，第一次參加全國大賽的全紅嬋殺出重圍，力壓奧運冠軍和一眾名將，以總成績437.75分奪冠。首次在全國舞台展露光芒，她因此入選國家隊，最終獲得了參加東京奧運會的資格。

東京奧運會的決賽中，14歲的全紅嬋以三跳滿分驚艷世界，她以總分466.2分奪得金牌。陳芋汐則以40.8分之差獲得銀牌。

雖然沒有獲得金牌，但這場比賽對正經歷「發育關」的陳芋汐來說是寶貴的收穫：「以我2021年的狀態，可能甚至站不上單人的賽場。既然我站上去了，當然是想去拼第一，你說沒有遺憾，那肯定是有，但是我不會後悔。」

全紅嬋則以橫空出世的姿態迅速被外界所熟知，她的成績、她的個性、她的勵志成為人們討論的話題。但全紅嬋對「天才」一詞有不一樣的認識：「跳好了，把訓練做好了那一刻才是天才。這裡的每個運動員都很刻苦，每一位都是天才。」

東京奧運會結束後，全紅嬋和陳芋汐在教練組的安排下成為雙人項目的搭檔。在此期間，兩人從未讓國際大賽女子雙人10米跳台的金牌旁落。

和全紅嬋這個強大的競爭對手合作，讓陳芋汐「心裡憋著不服輸的勁兒」，她希望能和全紅嬋跳得一樣高、翻得一樣快、動作一樣漂亮。

2023年福岡游泳世錦賽女子10米跳台跳水決賽，陳芋汐五跳近乎完美，以457.85分的成績摘得桂冠，不但創下了個人生涯最高得分，還完成了世錦賽三連冠的壯舉。

在賽場上能遇到全紅嬋，對陳芋汐來說是一種幸運：「450分是女台運動員的一個坎，很多人都達不到這個分數，如果沒有她的話，可能我的運動生涯並不會達到這麼高的水平。」

全紅嬋則表示，「只要確保這塊金牌是中國的，我們哪個人得了都等於自己也得了。」

巴黎奧運會女子10米跳台跳水決賽，全紅嬋和陳芋汐兩人聯袂貢獻了一場精彩的對決。賽後，全紅嬋一路小跑，找到陳芋汐，兩人緊緊地擁抱在一起，互相鼓勵。

雖然贏得冠軍，但全紅嬋並沒有想象中的喜悅：「我知道她（陳芋汐）也很辛苦，就想我拿了金牌是不是不對。上一屆也是我拿，這一屆也是我拿，所以我拿了之後沒有特別開心。」

走下領獎台，對全紅嬋和陳芋汐來說，又是一個新的起點。當被問到金牌之上還有什麼更高的，全紅嬋回答：「我覺得還可以再拼一拼，做到自己想成為的那個樣子。把動作跳到完美，去展現給大家。」

陳芋汐也迎來了人生的新階段。在同濟大學2024年保送錄取的運動員名單中，她順利入選，擬錄取專業是運動訓練。

「站在運動員的角度，我覺得這個19歲非常圓滿了，但是站在人生的角度，跳水只是我漫漫生涯中的一部分。」陳芋汐說。