精聯（3652）表現最佳，19日股價漲停，股價站上月線、季線，後市仍有上漲機會。

定穎投控（3715）表現最差， 19日股價下跌0.79％，股價仍在月、季線之上，漲勢可期。

盤勢預測：

加權指數盤中最高22,485點已突破22,434點附近季線壓力區，可惜收盤功虧一簣未能站上季線，多頭下一個目標就是補量且收盤站穩季線。

族群透視，車用鏡頭、PCB設備、矽晶圓、手機遊戲及矽光概念等族群受大資金追捧，股價表現較突出。

個股方面，除提前告知投資組合中的豪勉(6218)、精聯(3652)、精湛(2070)漲停外，東台(4526)是國內最大的PCB鑽孔機製造商，大戶買超81張，股價站上月線、季線，成交量放大，有持續上攻的機會。

圓剛(2417)專精多媒體視訊處理技術，公司推出邊緣AI運算解決方案，7月營收3.24億，年增16.67％，大戶買超1429張，股價重回月線、季線壓力區之上，成交量上升，後市仍有上漲的空間。氣立(4555)為氣壓自動化零組件廠商，將參加自動化展，聚焦半導體、醫療等應用。7月營收1.31億，年增30.43％，大戶買超611張，股價創下波段新高，後市可期。

投組表現：

均豪（5443）表現最佳：今日攻上漲停突破平台整理區，均豪今年打入台積電、日月光先進封裝設備，預計下半年開始出貨量會越來越大，從營收也可看出端倪7月營收3.45億月增33.8％年增49％，第二季EPS 0.66元創七季新高，短線還有上漲空間。

廣明（6188）表現最差：今天雖只有小漲2.3％，但畢竟上周五漲停今天稍微休息一下也很正常，近期亮點在旗下有一間子公司達明機器人持股接近80％，以協作型機器人手臂為主要產品，本周有相關機器人展預計會帶起一波熱潮可持續關注。

盤勢預測：

台股今日漲60點但量只有3,191億稍顯不足創下近半年來新低，市場有部分資金還是選擇觀望，這種量縮環境下對於中小股最有利，可以發現大盤還沒有正式站穩季線，但櫃買指數周五已經站上且今天更上一層樓漲幅0.99％遠遠贏過大盤。

因此現在這個時間點會建議往中小股去布局整體空間會比較大一點，可留意機器人、工具機、台積電設備族群，機器人、工具機本周在台北南港展覽館有相關展覽且輝達執行長黃仁勳可能會來台參展可望帶動一波熱潮。

台積電設備族群受惠台積電上次法說時明確表示整個AI大熱潮CoWoS需求高，預料明年產能還會缺，後年才有機會供需平衡，目前也有持續擴廠計畫，很快的上周以171.4億元買群創南科廠用以提升CoWoS產能，一旦正式完成預計台積電將啟動設備購置，相關設備業者可望受惠，這些都是本周可持續關注族群。

投組表現：

精湛（2070）表現最佳：價漲量增價量配合，持續看好

博磊（3581）表現最差：創高震盪，後勢看好

盤勢預測：

台股小幅震盪，終場上漲60.3點，收在22409.63，成交量3191.89億。類股方面，電其他類股表現最佳，漲幅1.55％，金融類股表現最差，跌幅0.86％。權值股方面，台積電上漲4元，漲幅0.41％，收在973元；聯發科上漲25元，漲幅2.03％，收在1255元。

展望後市，加權指數現正面臨上方月線和季線及缺口反壓，突破與否的關鍵在於量能，如成交量持續萎縮，較大機率拉回打第二隻腳，投資人可於屆時重新進場。櫃買指數封閉缺口之後順利站上月季均線，整體型態較強，可多留意中小型股的走勢。大盤很多個股都處於跌深之後的反彈，且上方都會有均線反壓，可低接但不適合追高，是操作上應注意的事情。選股上，大盤如果暫時休息的話，那權值股漲勢會暫緩，資金會轉進中小型個股表現，八月底有自動化機器人和工具機大展，盤面上機器人相關的題材還是可持續留意的標的。

投組表現：

貿聯-KY（3665）表現最佳，基本面展望正向吸引資金進駐，如預期補量上攻

晟銘電（3013）表現最差，但僅小跌0.4％；股價微幅震盪，營運展望仍然正向

盤勢預測：

加權指數量能僅3191億元，再創波段新低量，指數距離季線僅一步之遙，本周除了周四JACKSON HOLD全球央行年會鮑爾將發言外，沒有太多重要的總經事件，且VIX指數已經下滑至25附近的正常水準，預估持續震盪機率高，聚焦中小型股表現。

櫃買指數有別於加權指數，儘管今日同樣量縮格局，但量能僅略低於月均量，表示中小型股在指數進入震盪整理後相對受到資金青睞，呼應先前看法，現階段聚焦在中小型股是相對好的選擇。

此外，今日強勢族群為半導體設備均豪（5443）、由田（3455）、天虹（6937）皆漲停、華景電（6788）漲4.38％；光通訊華星光（4979）漲停、前鼎（4908）漲9.06％、上詮（3363）漲5.56％；網通設備神準（3558）、康全電訊（8089）漲停、仲琦（2419）漲5.5％、明泰（3380）4.95％。