NBA洛杉磯快艇當家球星「大鬍子」詹姆士哈登（James Harden）近期在大陸展開他的籃球行，順便體驗當地火紅的「直播帶貨」，怎料不到12秒鐘竟賣出4萬瓶紅酒，嚇得他狂翻跟斗，引發大陸網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，哈登日前帶著他的個人品牌紅酒J-HARDEN，登上知名網紅「小楊哥」的直播房間，沒想到第一天就吸引150萬人次以上在線觀看。當時小楊哥問他，「店裡一天能賣幾瓶？」想讓哈登見識見識，他的超強帶貨能力。

哈登連續兩天都賺進上百萬人民幣。（圖／微博）

結果現場準備的5000套酒（1套2瓶）單價436元人民幣（大約1800元台幣），在小楊哥的大喊「Go！上車！436一單」、「一會紅酒可以簽名啊！」之下瞬間賣完，估計賺了至少200萬人民幣（大約830萬元台幣）。

更扯的是，哈登第二天再次來到小楊哥的直播間，短短12秒就賣出4萬瓶紅酒，進帳872萬人民幣（約3709萬台幣），完全打破過去哈登直播帶貨的紀錄，嚇得他當場瞪大雙眼，開心地在後面翻跟斗，就像孩子一樣。

事實上，這並非哈登首次直播帶貨，只是過去的銷售成績都不佳，也有人猜測是直播主的人氣關係，沒想到這回真的抱到大腿，在小楊哥的幫助下賺進大把鈔票。值得一提的是，小楊哥透露已經另一名NBA球星柯瑞（ Stephen Curry）談好合作，確定在9月15日登場，就連「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也在洽談中。