新北土城警分局於今（19）日舉行8月份「聯合勤教」會議，由分局長陳建龍主持，並邀請新北警察之友會土城辦事處顧問林振漢到場頒發7月份落實勤務獎勵暨績優員警慰問金，對於土城警察弟兄們全心全力查獲各類刑案及為民服務，表示慰勉之意。

林振漢表示，警察是安定社會最重要的力量，不分晝夜辛勞執勤，戮力為轄區治安、交通犧牲奉獻，因此藉由分局聯合勤教的機會來頒獎，表達慰勞及感謝之意，希望能激勵員警的士氣；若警方有任何需求，警友辦事處絕對力挺到底，當警察最有力的後盾，並提醒警察弟兄們：「在執勤時要特別注意自身安全及身體健康。」

土城警分局長陳建龍提到，感謝土城警友辦事處及警友顧問團，長期支持警政工作不遺餘力，是警察最好的朋友及戰友，期許全體同仁不要辜負警友的期望，全力以赴做好各項勤務工作，以最熱忱、溫暖的態度服務民眾，提供1個安居樂業的生活環境。