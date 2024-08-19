電影《鬼才之道》上映至今全台票房已近3000萬，顛覆以往觀眾對於喜劇電影的既定印象，上周末導演徐漢強、演員陳柏霖、王淨、百白、瘦瘦出席台北「陪看場」與粉絲一起感受大銀幕帶來的震撼效果，正好遇上地震讓觀眾誤以為看了「4DX版本」，入戲直呼是碰上片中情節「靈騷」。

宣傳隊伍18日更加入電影裡的「雙鬼后」張榕容與姚以緹跑高雄戲院活動，兩人台上「世紀大和解」引起全場歡呼。張榕容與姚以緹在《鬼才之道》中為爭奪「最佳女鬼」頭銜大打出手，姚以緹笑說：「愛恨就在一線之間。」坦言因角色很需要找到認同感，才會努力地想向鬼界前輩張榕容證明自己的能力，對此張榕容回應：「我覺得我一直都是愛妳的，只是可能沒有表達出來才讓妳誤會了，我都有在看！」兩人現場相擁和解獲如雷掌聲。

姚以緹（左起）、徐漢強、陳柏霖、張榕容、瘦瘦、百白、王淨合體出席戲院活動。（牽猴子提供）

徐漢強也透露首次和姚以緹合作的心得，表示：「雖然這次她的戲分相對其他五位演員少了一些，但她每一次的出場都讓人印象深刻，是把這麼短暫篇幅的角色，給演活了的一位演員。」

另外一位令眾人印象深刻的還有陳柏霖在片中飾演的90年代偶像歌手Makoto，由他親自演唱的經典歌曲「愛的視線」因太過洗腦，網路上還出現hashtag「陳柏霖好煩」的風潮，讓百白笑稱他是「煩躁系歌手」引全場大笑。