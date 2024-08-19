影一製作所（8458）投資出品的《角頭-大橋頭》，上映首三日累積票房約5,500萬元，創近三年來國片最高，目標將挑戰3億元票房，帶動影一有機會最快在第四季轉盈；隨著電影開紅盤，也將有助後續《角頭》影集售價飆高，挹注影一明年收益。

粗估，影一砸下上億元投資《角頭》最新電影與影集，其中影集持股過半、電影採共同投資，法人估投報率至少20％以上。

影一在執行長李鐘培領軍下，持續推出新作品並有多部作品擠身國片票房前十名，包括九把刀導演的《請問，還有哪裡需要加強》等，還有與美國索尼影業（Sony Pictures）共同投資的《鬼才之道》8月初上映。

影一去年成為「角頭宇宙」重要合作夥伴，攜手曼尼娛樂、巧克麗娛樂，積極推動台灣原創IP《角頭》系列作品，包括7月在台北流行音樂中心舉辦《角頭GATAO唱演會》，以全新形式將《角頭》系列電影原班人馬搬上舞台，結合歷年電影畫面、現場音樂演出及現場人物表演，掀起《角頭》影迷的討論與共鳴。

今年值《角頭》系列IP邁入10周年，16日上映最新電影《角頭-大橋頭》吸引影迷進場，部分戲院甚至臨時加開午夜場以應對排隊人潮，首三日票房約5,500萬，創下近三年國片新高。

《角頭》系列過去三部電影票房，從《角頭》0.8億元、《角頭2：王者再起》1.27億元、《角頭-浪流連》1.6億元，票房逐片成長，影迷群體不斷擴大，劇中角色人物及故事線更豐富，朝「台版復仇者聯盟」發展，後續將衍生影視文創商機。

隨著《角頭-大橋頭》熱賣，《角頭》影集也積極與國際串流平台洽談中，預計將取得亮眼的銷售成績。