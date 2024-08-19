交通部長李孟諺今(19日)被踢爆與一名張姓女子有地下情，且時間長達10年；但李孟諺在升官後開始冷落對方，最終始亂終棄，多張兩人親密合照也曝光。事發後，李孟諺向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭獲准。粉專「不演了新聞台」指出，該女疑似是離婚陸配，這才怒犯天條。

「外遇不是問題，陸配才是怒犯天條。」不演了新聞台今(19日)發文直酸，李孟諺的相好疑似離婚陸配。「民進黨嘴巴說不要，身體倒是很誠實。」

網友表示「不對，外遇陸配什麼的都不重要，票不投民進黨才是罪該萬死」、「非綠才是怒犯天條」、「無法反攻大陸，只好反攻大陸配偶」、「這人太老實，臉皮太薄，羞恥心作祟！看看人家定宇還有若芳，堅持繼續為人民服務！那才是民進黨的最高指標」、「外遇是他老婆的事，但身懷國家機密文件，卻和對岸女人交纏，這才是問題」、「照沈伯洋的說法，這妥妥的第五縱隊」、「外遇+陸籍原來變成民進黨的標配？」