美國國務卿布林肯(Antony Blinken)週一上午抵達耶路撒冷，他勸告以色列完成與哈瑪斯的協議，並表示，這可能是迎回剩下115 名人質的最後時刻，是「人質最後的回家機會」。

布林肯在耶路撒冷會見以色列總統哈佐格(Isaac Herzog)，再次強調即將進行的開羅會談相當重要，他說：「這是一個決定性的時刻，可能是讓人質回家、實現停火、讓每個人走上持久和平與安全道路的最好，也許是最後的機會。”」

他說：「我來這裡(耶路撒冷)，是依照拜登總統的指示，執行外交努力的一部分，期望最終能夠達成目標。」

即將舉行的會談，有美國、以色列，與卡達和埃及。在美國的支持下，卡達和埃及一直是該協議的主要調解人。中央情報局局長伯恩斯(William J Burns)將在周四和周五於卡達首都杜哈舉行了高層會談，以色列情報與任務局摩薩德(Mossad)局長巴尼亞(David Barnea)率領的以色列高級代表團，也會參加。

上星期，美國在杜哈提出了所謂的「過渡提案」(bridging proposal)，是美國總統喬·拜登 5 月 31 日在白宮公佈的協議，盡可能縮小以色列和哈馬斯之間的分歧。主要是在以色列的駐軍與哈瑪斯是否卸除武裝方面。

報導稱，哈瑪斯和以色列原則上都接受了協議，但就如何執行的細節有爭議；比如星期日晚上，哈瑪斯就表態拒絕了這項過渡提案。

當布林肯勸告以色列完成協議時，以色列總統哈爾格將未能達成協議歸咎於「哈瑪斯拒絕前進」。他強調，「我們仍然非常希望調解人舉行的談判能夠取得進展。我要感謝美國、埃及和卡達所做的努力。 」

「沒有比幫我們的人質帶回家，更偉大的人道主義事業了，因為他們早就應該回來了。 」

哈瑪斯發言人哈姆丹(Osama Hamdan)週末在接受半島電視台採訪時解釋說，他們已經接受了該協議，但是以色列後來對該文件進行了修改，才造成破局。

爭論的焦點是加薩戰爭的永久停火與臨時停火，以及哈瑪斯要求以色列國防軍全面撤出的問題。以色列堅持以色列國防軍必須留在加薩的兩個關鍵安全走廊：費城(Philadelphi)和內扎里姆( Netzarim)。