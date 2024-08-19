曾入圍第17屆金曲獎最佳新人獎的歌手李崗霖與演員林可唯交往10年、去年4月結婚，終於傳出好「孕」事！林可唯19日透露已懷著天蠍寶寶，夫妻倆經過前半段孕期的七手八腳，現在已做足新手爸媽的準備，就要迎接寶寶的到來。

其實林可唯早在7年前，就果斷為生兒育女留後路進行凍卵，「果真就是用得到！透過科技化生殖技術，趁著身體年齡還年輕時，留下健康、活躍的卵子，有如時空膠囊！」她當年取出的10顆新鮮卵子，在7年後解凍居然存活率百分百，全部使用上陣，且毫無失敗率，經過醫師的安排順利著床、培養成10顆胚胎，讓李崗霖、林可唯夫妻都非常興奮。林可唯表示，除了感謝院方的幫忙，最要感謝老公李崗霖，「雖然凍卵的是我，但他為了相應產出優良『子孫』，也是積極飲控和運動。真的累了一場，沒有他萬萬不行。」

李崗霖（左）與8點檔演員林可唯去年4月結婚，19日宣布即將產下天蠍寶寶。（艾微芙x林可唯提供）

李崗霖和林可唯愛情長跑10年，從一開始不打不相識，到朋友關懷，漸漸投緣走在一起，中間分合多次，就是在兩人某次吵架鬧分手時，一直渴望有自己家庭的台南女兒林可唯，深覺時光飛逝，在尚看不到婚姻未來的迷濛中，興起了凍卵的念頭，「因為婚姻不可期，但女人的身體會老化，當時只是不想變成高齡產婦，所以及早未雨綢繆了一下。」事實證明她的觀點新穎而正確，因為7年後結婚、加上孕期，其實就拖過了8年，「但好在我當時成功凍卵，現在可以端出我當時身體年紀的卵子運用，真的太感恩了，也感謝我自己。」

林可唯還引用電影《鬼才知道》片中陳柏霖的口頭禪：「中了！」令人會心一笑！即將升格新手奶爸的李崗霖，則強調雖然透過生殖科技生子，「但夫妻間該恩愛的都沒有少。」並誇愛妻凍卵真的有遠見，「比我聰明，懂得掌握先機。」也對兩人晚成婚，讓來到奔4年紀的林可唯辛苦懷孕，心中滿是疼惜。

李崗霖（左）與8點檔演員林可唯去年4月結婚，19日宣布即將產下天蠍寶寶。（艾微芙x林可唯提供）

兩人本來說好生1個就好，沒想到當年冷凍的10顆成熟卵子解凍後皆存活，透過AI數據挑選出優質的胚胎，居然10顆胚胎都顯示健全，等於當年冷凍的卵子全部都能派上用場！讓夫妻倆還沒等到寶寶出生，就已打定主意要繼續生下去，因為每個胚胎都很健全，李崗霖說：「生個足球隊也沒問題。」

而李崗霖夫婦胚胎「十全十美」的好消息，轟動全院上下，林可唯被朋友笑讚是「凍卵皇后」，還有人比喻：「如果巴黎奧運也有人工生殖這項比賽，可唯就是箇中冠軍，拿金牌為台灣爭光了！」讓小倆口樂得合不攏嘴。林可唯則不忘感謝自己一對女同伴侶，說起自己凍卵的緣起，就是這對女女愛侶成功生子的例子，激起自己凍卵的念想，當時去參加寶寶的Baby Shower時，林可唯看到這對伴侶誕下了的愛情結晶，看著「兩位媽媽」對嬰兒無微不至的愛，興起凍卵的念頭，後來也一舉戰勝時間，現正準備當個開心的新手媽咪。