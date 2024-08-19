彰化縣員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程」榮獲2024國家卓越建設獎最佳施工品質類卓越獎。（彰縣府提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣政府傳捷報，在2024國家卓越建設獎評選中榮獲5座獎項，包括最佳施工品質1卓越獎、1金質獎，最佳規畫設計1金質獎、2優質獎，其中「員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程」是彰化縣政府首次於最佳施工品質類中獲得最高榮耀的卓越獎，縣長王惠美表示，縣府會持續督促設計監造及施工團隊落實三級品管機制，確保彰化縣公共工程品質。

「彰化市延平公園地下停車場興建統包工程」榮獲2024國家卓越建設獎最佳施工品質類金質獎。（彰縣府提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣在2024國家卓越建設獎獲獎項目，最佳施工品質類卓越獎為「彰化縣員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程」，金質獎為「彰化市延平公園地下停車場興建統包工程」；最佳規劃設計類，金質獎為「彰化縣花壇鄉花壇國民小學活動中心拆除重建工程」、優質獎「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」、優質獎「員林市三和公園地下停車場及活動中心興建統包工程」。

王惠美肯定相關單位的用心與努力，並感謝評審委員給予高度的評價，讓縣府團隊的努力被看見，她表示，縣府會持續督促設計監造及施工團隊落實三級品管機制，確保彰化縣公共工程品質，此次榮譽不僅是對縣府團隊努力的認可，更是彰化縣在建設領域的重大突破。

員林市衛生所暨長照社福大樓前身是過去被喻為「全台十大鬼屋」之一的彰化縣立員林醫院，拆除後，由衛生福利部補助1億527多萬元，縣府配合款1億209多萬元，共2億736萬興建社福大樓，整合衛生保健、兒少婦幼福利、長照服務等機能，大樓主體建物已完工，目前進行內部裝修，預計今年底前啟用。