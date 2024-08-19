8月16日傍晚，新北市淡水區某社區發生一起侵入住宅並涉及性騷擾的案件。1名領有身障手冊的38歲吳姓男子，尾隨1名女子從地下停車場進入電梯後，趁其不備闖入女子住家。所幸被女子的丈夫及時發現並將吳男制伏，隨後報警處理。對此，新北市衛生局證實，吳男是服務關懷的精神個案，有定期回診及接受關懷訪視紀錄。

根據警方調查，事發當時，吳男跟隨被害女子進入社區電梯，2人一同來到5樓後，吳男趁女子不注意，擋住其家門並強行進入屋內，抓住女子的手。驚恐的女子立即呼救，其黃姓丈夫隨即趕來，將吳男制伏並扭送至社區大廳，隨後通知警方到場處理。

淡水警分局接獲報案後迅速到場，將吳男帶回偵辦。經查，吳男為衛生局服務關懷的病患，有定期回診及接受關懷訪視紀錄。事發後，警方依侵入住宅和性騷擾法將吳男函送士林地檢署偵辦，並通報衛生局進行後續處置。

衛生局表示，吳姓男子為局內服務關懷的精神個案，最近一次關懷訪視在8月13日。針對16日發生的案件，員警當時未通報衛生局緊急處置中心，而淡水警方指出，吳男現場情緒穩定並沒有過激的行為，故未送醫，由員警帶回派出所製作筆錄。

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