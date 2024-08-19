中市女高中生小莉去年6月晚間透過友人叫車，白牌車司機鄧男到南投某電機公司載她回中市住處，豈料，鄧行車至小莉住處附近，以幫按摩為由停車，猴急從駕駛座直接爬到後座，動手按摩她頸背部，藉機伸鹹豬手襲胸揩油，經小莉報警，法官依加重強制猥褻罪判刑3年2月，可上訴。

鄧為白牌車司機因載客認識17歲小莉及她友人，並與兩人互加Line通訊軟體，方便日後叫車聯繫。去年6月23日晚間9時許，友人幫小莉叫車，聯繫鄧開車到南投某電機公司門口，載小莉返回台中住處。

但鄧開車至小莉住處附近巷口，以幫她精油按摩為由停車，猴急從駕駛座直接爬進後座，坐在小莉身旁，以右手按摩她的頸背；但左手卻趁機襲胸，小莉飽受驚嚇，不敢反抗求助，鄧因而強制猥褻得逞。

事後，友人再度要幫小莉叫鄧搭載，小莉吐露慘遭侵犯拒絕，並由母親陪同報案。

鄧到案否認犯行，直到法院審理才自白認罪，但他辯稱不知小莉是高中生；法官認定，無積極證據認定鄧知道小莉未成年，無從依《兒童及少年福利與權益保障法》規定加重其刑。

法官以鄧駕駛白牌車，提供不特定人運輸機會，強制猥褻女乘客，造成對方身心嚴重受創，雖鄧表明願以車子貸款賠償，但小莉母子都不願原諒及和解，法官依加重強制猥褻罪判處徒刑3年2月。