香港信報報導，人民幣兌美元在岸價收報7.1383，較16日下午4時30分收報7.1680，升297個基點或0.41％；較晚上11時30分最後成交價7.1595，走強212個基點。
離岸價（CNH）一度升破7.13，高至7.1278，截至下午4時43分，離岸價報7.1383，在岸價報7.1412。官方19日開出的中間價報7.1415，較16日報7.1464，升49個基點。
人民幣兌美元在岸價（CNY）19日收盤升破7.14，升297個基點，創1月2日以來新高；中段高至7.1321。
香港信報報導，人民幣兌美元在岸價收報7.1383，較16日下午4時30分收報7.1680，升297個基點或0.41％；較晚上11時30分最後成交價7.1595，走強212個基點。
離岸價（CNH）一度升破7.13，高至7.1278，截至下午4時43分，離岸價報7.1383，在岸價報7.1412。官方19日開出的中間價報7.1415，較16日報7.1464，升49個基點。
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