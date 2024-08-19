香港信報報導，人民幣兌美元在岸價收報7.1383，較16日下午4時30分收報7.1680，升297個基點或0.41％；較晚上11時30分最後成交價7.1595，走強212個基點。

離岸價（CNH）一度升破7.13，高至7.1278，截至下午4時43分，離岸價報7.1383，在岸價報7.1412。官方19日開出的中間價報7.1415，較16日報7.1464，升49個基點。

在岸人民幣收跌23基點 再創7個半月低
7月券商承作定期定額飆高至157.92億元 再寫歷史新高
在岸人民幣 收貶84基點
#基點 #人民幣兌美元在岸價 #升破 #高至 #收報
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷