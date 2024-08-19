中秋佳節即將到來，對於無法滿足於傳統月餅的甜點控來說，多樣化的糕餅種類帶來更多的選擇，中秋賞月也滿足體內甜點魂。

迎接秋節，日系甜點品牌小樽洋菓子舖LeTAO推出「LeTAO精選餅乾茶葉禮盒」，內含義大利產馬斯卡彭起司、奶油起司以及LeTAO獨創的新鮮奶油，與起司白巧克力內餡製作而成的「小樽色內通乳酪夾心餅乾」，以及選用帶有苦味芳醇的巧克力製成餅乾，夾入帶有清新花香的大吉嶺紅茶與巧克力製成的內餡夾心的「紅茶巧克力夾心餅乾」。除了餅乾之外，禮盒還有選用來自斯里蘭卡MlesnA茶葉，用天然萃取香檸檬精油為基底，以焦糖香甜柔化帶出果香後韻的「焦糖伯爵香氣紅茶茶葉」。「小樽色內通乳酪夾心餅乾」、「紅茶巧克力夾心餅乾」各8入，加上「焦糖伯爵香氣紅茶茶葉」的「LeTAO精選餅乾茶葉禮盒」，售價1100元。

The MAPLE MANIA楓糖男孩推出「中秋限定年輪綜合禮盒」，內含「楓糖年輪蛋糕」、「楓糖奶油夾心餅乾」。（The MAPLE MANIA楓糖男孩提供）

以楓糖甜點為主題聞名的「The MAPLE MANIA楓糖男孩」，2024推出秋節限定禮盒。嚴選加拿大魁北克楓糖和發酵奶油於餅乾之中，內餡加入奶油巧克力作為夾心的「楓糖奶油夾心餅乾」；使用大量楓糖製作濕潤鬆軟的蛋糕，搭配焦糖化表面鬆脆口感的「楓糖年輪蛋糕」、及以加拿大魁北克楓糖製作的「楓糖費南雪」三大品項，此外，「The MAPLE MANIA楓糖男孩」在2024年還與日本同步推出加入楓糖、榛果和杏仁果，內餡夾入香草風味巧克力的「楓糖奶油夾心餅乾」。對於熱愛楓糖類烘焙甜點的嗜糖者將帶來極大的吸引力。

The MAPLE MANIA楓糖男孩推出「中秋限定綜合24入禮盒」，由「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」所組成。（The MAPLE MANIA楓糖男孩提供）

「The MAPLE MANIA楓糖男孩」推出台灣限定，內含「楓糖年輪蛋糕」、「楓糖奶油夾心餅乾」的「中秋限定年輪綜合禮盒」售價1350元；以及由「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」組成的「中秋限定綜合24入禮盒」，售價1300元；包含「楓糖奶油夾心餅乾」、「楓糖費南雪」的「中秋限定綜合18入禮盒」，售價1020元，最後則是與日同步年度新品「楓糖鹹堅果夾心餅乾」，售價450元。

The MAPLE MANIA楓糖男孩推出「中秋限定綜合18入禮盒」最符合送禮或自用需求。（The MAPLE MANIA楓糖男孩提供）