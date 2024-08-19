面對政治獻金風波持續延燒，由時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊今（19日）下午3點舉行首場查帳記者會，親上火線說明誤登、漏登的項目。對於網紅「四叉貓」質疑，陳智菡有拿出一部分的薪水辦部門尾牙，是否自爆回捐薪水給競總辦活動？陳智菡稱，個人薪水是個人可支配所得和隱私，不需要外界置喙。四叉貓不禁說「笑死」！

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波扯出案外案，網紅「四叉貓」劉宇列出2024總統大選競辦幕僚「薪資排行」，其中民眾黨佔12人，時任柯競辦副總幹事陳智菡平均月薪更高達20萬。

陳智菡在臉書回擊，柯文哲競選團隊被申報的「薪資」，以她個人而言除了底薪，還有加班費等勞務報酬，對照很多政治人物根本不給加班費，用「責任制」、或做功德 來壓榨基層，柯文哲競總在這一點完全遵守法律，下場卻是被質疑檢討。

陳智菡說，柯團隊工作，人少事多，很多都是一人扛多工。長達21的訪美行程也好、一日北高也好、走大甲媽也好，競總的自媒體與組織部等團隊沒日沒夜地緊跟，拍攝、直播、各種節目規劃幾乎全都是自己來。白天、半夜走到腳抽筋、腳底都是擦傷破皮瘀血，晚上則睡在宮廟大通鋪甚至遊覽車，我記得半夜冷得不得了；箇中甘苦，沒有經歷過的人難以領會。

四叉貓則回嗆，別人是為了信仰走大甲媽，但陳智菡是為了平均20萬的月薪，才去走大甲媽和開記者會罵人，到底有什麼好抱怨的？很多人日夜工作到腳抽筋破皮也沒辦法月賺20萬，一句老話啦，「不爽不要做！」

陳智菡今日上午再被問到薪水的事，稱雖然5個月領了100多萬，但是她有拿出一部分的薪水辦部門尾牙。四叉貓質疑，她是不是不小心自爆，如同高虹安的助理一樣，有回捐薪水給競總辦活動？

對此，陳智菡下午回應，個人薪水是個人可支配所得和隱私，不需要外界置喙。四叉貓則不禁說「笑死」！