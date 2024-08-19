台北市長蔣萬安19日與台北流行音樂中心董事長黃韻玲、日本知名演員田中千繪共同宣傳「潮台北Trendy Taipei」活動，蔣萬安表示，他曾參加美國德州奧斯汀的西南偏南（South by Southwest），該活動結合音樂、電影、科技等元素，因此印象深刻，因此希望透過這場跨界盛會，將台北打造成文化與創意的國際舞台，實現「台北走向世界、世界走進台北」的目標。

即將在9月2日至9月8日舉辦為期1周的「2024潮台北 TRENDY TAIPEI」是台北首次融合流行音樂、影視娛樂、數位行銷與科技產業的都會型國際跨域展演活動，共13項亮點活動，超過百組以上的音樂演出、50場以上的論壇與講座，今日台北市長蔣萬安特別邀請北流董事長黃韻玲及田中千繪，並送上JAM JAM ASIA的「VIP PASS」給田中千繪，一起來北流感受台北最潮的系列活動。

黃韻玲表示，北流這次在「潮台北」共有4項活動，包含超過20個國內音樂節，44個國內及國際唱片及經紀公司品牌共同布展；邀請12國25位國際音樂策展人及節目買家，進行6天5夜深度媒合參訪的「TAIPEI MUSIC EXPO」，還有動用5000人的表演廳和LIVE HOUSE場館接力開唱的「Jam Jam Asia」，另外「台北音樂不斷電」將邀請歷屆入選團隊及知名樂團一起演出，最後是「Taipei Mojo魔力台北」名人專題講座，共有10位在音樂、電影、戲劇、科技、民俗技藝等各領域重量級人物，這當中也包含田中千繪。

蔣萬安表示，期望今年能夠成功建立活動模式，最終成為每年固定舉辦的國際盛事，讓台北在全球行事曆中佔有一席之地。這次活動的目標不僅僅是吸引觀眾，更重要的是促進國際與台灣的對話與合作，透過展示和洽談，推動台北流行產業的國際化發展，期待世界各地的朋友都能親臨台北，體驗台灣的音樂文化，欣賞台灣獨立樂團的表演，並感受台北的夜生活與文化魅力。