據觀察者網風聞社區「青年橫財發展會」報導，近2年的大陸就業環境，令人頗有些「拔劍四顧心茫然」的虛無。往年被譽為小眾冷門的殯葬專業，卻憑著「百分百就業率」的名號火熱不已。業界人士現身說法，要吃這行飯必須練就十八般武藝，但收入不見得有外傳的那麼高。

大陸現在就業市場不景氣。無論什麼規模的企業，門檻上都釘滿離譜的條條框框限制，諸如「非在職的不要，每份工作中間出現間隔兩周的不要，35歲以上的不要，已婚未育不要，沒有工作經驗的不要，實習生不要」等等。

巨大的生存焦慮和就業陰霾籠罩著眾人，連帶著年年熱鬧非凡的高考盛事也失去了光亮，志願填報裡票選的「天坑」專業名錄，已從土木、機械、生環、新聞、國貿等擴展到各個領域。

熱門專業接連熄火，往年被譽為小眾冷門的殯葬專業，卻憑著「百分百就業率」的名號火熱不已，甚至前不久還被大學梯隊收編，誕生了全國首個殯葬本科專業。

殯葬專業，真有那麼香嗎？

書法、雕塑、插花、主持、唱歌等等，這是哪家孩子上的才藝班？不好意思，你正在瀏覽的是殯葬專業的課表。

據統計，目前大陸國內大約有10所大專院校開設殯葬專業，其中代表性的有長沙民政職業技術學院、安徽城市管理職業學院、重慶城市管理職業學院、武漢民政職業學院、北京社會管理職業學院等。

位於長沙、素有殯葬界的「黃埔軍校」之稱；位於北京的數月前已升級為「民政職業大學」，一口氣設立了智慧健康養老管理、現代殯葬管理、康復輔助器具技術、社會工作、婚姻服務與管理等5個職業本科專業。

殯葬專業從2023年的高考季開始大受矚目，則是因為重慶城市職業管理學院的一位教師所說的「就業率百分百」。畢竟如今，沒什麼賣點能比就業二字更有威力。事實上，殯葬專業是個統稱，有些學校會對其進行細分，具體還有殯儀服務、防腐整容、火化設備、陵園設計等方向。

傳統觀念中對生死有諸多避諱，「殯葬」更是絕對的敏感詞，七大姑八大姨談之色變，更有不少網友將「殯葬專業」稱為「陰間專業」，然後深入瞭解後可能會發現，它沒有想象中的「恐怖」，課程其實和普通大學生無異。

看看殯葬專業學生們曬出的課堂，可謂是「德智體美勞全面發展」，理論和實踐兼備。他們的學習日常，涵蓋大量藝術門類的學科，但主旨還是為逝者服務。在插花課上的勤學苦練，是為了將圍棺鮮花擺出愛心、蝴蝶結、凱蒂貓等各種形狀；堪比美術生技法的雕塑課，是為了能用特製油泥還原成者的原本相貌；洋洋灑灑的速寫課，是為了以後設計陵園更加方便。

不僅要掌握理論知識，實操也不能鬆懈。

小組作業是排演葬禮，現場1比1還原殯儀館佈置，學生們心懷極強的信念感，用最端莊的儀態，完成這場莊嚴的儀式。

實訓項目除了去污、還原儀貌、化妝、縫合等專業技術外，還涉及「火化機技術」，學生們不僅要掌握操作方法，還得學會基礎的維修技能。

根據每個學校的教學大綱的不同，殯葬專業學生們的一周課程可以是這樣的，術業有專攻，電工、火化、解剖等技術學習樣樣齊活兒。也可以是這樣的，學個周易，以備不時之需。還可以是這樣的，該同學甚至考慮到了隔壁鄰居的老齡化市場需求，選修日語來擴大就業面，真是機智非凡。

在大陸國產電視連續劇《三悅有了新工作》中，擔任殯儀館化妝師的女主角的這番話，道出了殯葬行業的真諦，她說：「殯葬行業之所以存在，不僅僅是為了處理逝者的遺體，更是為了告慰生者的心靈，去撫平傷痛，讓他們看到親人在死亡中所獲得的尊嚴和平靜。」

而殯葬行業的「練習生」們，需練就十八般武藝，做好身心靈的全面武裝，將來才能真正地為逝者和親屬完成一個最好的告別式。

百分百就業率的傳聞，讓殯葬專業走到了聚光燈下，但事實真的如此嗎？

率先喊出這個口號的是重慶城市管理職業學院，根據他們在2020、2021、2022的畢業生就業數據，僅有2020屆殯葬專業的畢業生的就業率達到100％，其餘兩年分別是96.06％和96.35％。

其餘幾所代表性院校的「現代殯葬技術與管理」專業的畢業生，2022年的去向落實率也基本在九成左右，雖與傳聞中的情況略有差距，但超出同屆畢業生的總體水平。

和大多數專業一樣，殯葬就業去向可以粗暴地概括為體制內和體制外。

畢業生可以在學校的雙選會上投遞簡歷，應聘全國各地「殯葬一條龍服務」企業，比如長沙民政職業技術大學的招聘會，每年都會吸引兩三百家相關單位，甚至有些公司只定向招收這家業內「黃埔軍校」的畢業生。

考試能力強的畢業生，也可以通過專升本和事業編考試，進入國家殯葬單位端「鐵飯碗」，殯儀館和公墓大多是各地區民政部門下設的事業單位，但報考的卷度絲毫不亞於其它崗位。

殯葬專業的就業率，雖然不如網傳的那麼樂觀，但從就業前景和市場需求上依然頗具潛力。

相關數據顯示，截至2022年底，全國共有4474個殯葬服務機構，其中殯儀館1778個，殯葬管理機構815個，民政部門管理的公墓1761個，殯葬服務機構職工9.1萬人。

隨著老齡化趨勢加深，殯葬行業相關市場規模持續擴張，中國殯葬服務行業的市場規模已從2017年的2000億（人民幣，下同）增至2022年的3102億元。

長沙民政職業技術學院招生辦主任曾表示，中國每年殯葬行業相關人才的市場需求上萬，但專業的畢業生僅有1000人左右，預計未來殯葬行業的人才缺口將越來越大。

另外，關於網路上紛紛揚揚的「殯儀館高薪」傳說，比如「女子在殯儀館上夜班日賺1600」「上海殯儀館扛屍工月薪48000」等，則更多是一種吸睛的噱頭。

殯葬就業前景雖不錯，但薪資水平實在無法與「高收入人群」掛鈎。

相關研究顯示，殯葬行業一線從業人員中61.55％的人收入都在5000元以下，不同地區和崗位的薪資水平差異也很大，像河南、安徽、河北等地區的工作人員月入超5000元的不足兩成。

根據澎拜新聞對殯葬人才網數據的統計和整理，結果發現殯葬服務行業的普遍薪資在3000到8000元，大家覺得神秘的「遺體火化師」和「收斂師」，平均薪酬也僅為6000元和5333元。當然，喪家給的紅包等灰色收入無法統計。

甚至，35歲的魔咒也蔓延到了殯葬行業，在133條標準年齡限制的招聘帖中，殯儀師的平均最大年齡限制僅為34歲，完全沒給想轉行人的一點餘地。

B站上的00後入殮師「湯木檀澤」也曾為網友解答過相關問題，目前她在天津一家私人殯葬服務公司工作，「算是半個管事的」，月薪是6000左右，而只有比較優秀或是自己做生意、開公司的殯葬行業從業者收入才能過萬。

可見，殯葬行業並不如網傳的那樣神秘和浮誇。

不高的薪資，不輕鬆的工作，不解的目光，這可能才是普通的殯葬從業人員身處的現實。

雖然殯葬專業是以浮誇的就業率宣稱出圈，繼而受到社會主流的關注，但其引發的對殯葬相關職業的討論亦有其重大意義。

2022年，大陸教育部公佈《職業教育本科專業目錄增補清單》，讓殯葬專業的畢業生們有機會被授予管理學學士學位，2024年，民政職業大學獲教育部批准，全國第一個殯葬專業本科誕生。

政策的重視，讓殯葬學子能躋身本科之流，或者說是給大學生帶來更多樣化的職業選擇，潛移默化地推動著傳統職業觀念的革新。

今年5月，全國民政行業職業技能大賽首次舉辦，也讓很多人看到了「小眾但有意義」的職業。

來自全國各地的32支參賽隊伍、307名參賽選手聚集在南京的賽場，在養老護理員、遺體火化師、公墓管理員、假肢裝配工、矯形器裝配工5個賽項展開知識和技能大比拼。

例如，假肢裝配工的理論知識競賽，題目的背景設定是芭蕾舞演員因車禍截肢，要求參賽者為患者設計假肢裝配方案，裁判則要從專業正確、使用價值、經濟性、環境和社會承受度、創造性等方面打分。

每個參賽選手的方案，考慮的都不僅僅是站立需求，還兼顧到舒適度、步態自然度、美觀度、經濟經受等細微層面，從專業性、人文性、科技性和真實性上帶給大家震撼。

作為圍觀群眾，忍不住深思，這不就是我們那下落不明已久的工作意義的具象化？或許，有一天我們都能突破偏狹的職業觀念，不再受制於他人眼光和社會認同，在主流的天地之外尋找一條屬於自己的路。