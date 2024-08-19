日前韓國一對高齡健身網紅夫妻登上香港媒體《南華早報》版面，成為熱議話題。儘管年紀加總已超過119歲，但他們保持規律的運動習慣，締造了年輕肌理與身形，甚至同時擁有令人稱羨的冰塊腹肌，引發各界矚目。

韓國健身網紅夫妻太太金善玉今年已經57歲，先生姜昌東也已經62歲。（圖／翻攝okdong_fit／IG）

韓國健身網紅夫妻太太金善玉今年已經57歲，先生姜昌東也已經62歲。（圖／翻攝okdong_fit／IG）

據《南華早報》與《朝鮮日報》報導，網紅夫妻檔中的太太金善玉高齡57歲，先生姜昌東則已達62歲之齡。然而，他們的體態卻遠勝同齡人，甚至超越許多年輕族群。除了勤於在健身房鍛鍊，他們在家中也會騎腳踏車維持健康。

2022年，他們的女兒無意間上傳了一段父母運動的影片，意外讓他們爆紅網路。當時，夫婦倆前往美國加州探望女兒，並在女兒的鏡頭下揮灑汗水。女兒在影片標題寫道：「擁有驚人身材的父母從韓國來到洛杉磯後，唯一感興趣的事就是運動、蛋白質和運動裝扮。」隨後，這段影片迅速爆紅，來自世界各地的網友紛紛讚嘆這對健身夫妻的毅力。

走紅之後，夫妻倆猶豫了片刻，最終決定經營自己的社群平台。太太金善玉最初擔心社群媒體會過度曝光他們的私生活，但他們發現有許多年輕人表達了對健康老化的渴望，並希望開始鍛鍊。於是在傳播正向影響力的信念下，他們更加積極地經營社群媒體。

為了拍攝健身寫真，他們花了整整一年的時間準備，嚴格控制飲食和運動。姜昌東表示：「我們這個年紀的人不像年輕人，無法在短短半年內為寫真做好準備，到了這個年紀，想要增加肌肉質量非常困難。」為了雕塑完美的體態，他甚至在公司的晚宴上都會自備沙拉，以維持飲食規律。