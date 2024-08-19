工程會表示，現場經縣府說明後，研判致災原因主要是凱米颱風帶來的超大豪雨，導致野溪上方大面積崩塌，土石大量侵入河道，造成河床擴張及大規模土石流，進而導致道路側邊的過路箱涵阻塞，最終造成道路中斷。

工程會指出，這次的土石流災損並非首次，縣道166線76.5K處上方的既有野溪屬土石流潛勢溪流，2009年莫拉克颱風時也曾發生大規模土石流，目前縣府規劃把原道路空間讓給土石，以橋樑取代路堤，恢復設施原有通行功能，而非原地重建構造物；另外避免重複致災，從源頭清疏整治上方野溪，降低巨石滑落的風險。

工程會說明，現勘也邀集交通部公路局、農業部農村水保署及林業署等相關部會，李怡德表示，就本案各部會應協助研擬聯合整治的減災作爲，並透過道路線型調整遠離致災點位，放寬通洪斷面，避免土石影響通行以達避災效益。

此外，嘉義縣政府於簡報說明公共設施災後復建初估約25.05億元，不過，由於縣府及各公所陸續勘災估損中，最終提報行政院協助金額尚未確定，李怡德表示，工程會依行政院長卓榮泰指示啟動專案，針對各地方公共設施災後復建經費不足部分，工程會及中央各目的事業主管部會，都會採「即報即審」原則處理，尤其具有時效性的工程，可先行提報，讓實際施作與經費同時到位。

工程會指出，工程會於7月26日成立凱米颱風專案，提醒地方政府透過開口契約搶險、視情況啟動緊急採購，並在風災後針對公共設施復建經費不足部分報行政院協助；後續工程會仍持續兵分多路前往各地進行巡檢，以加速中央經費撥補及地方展開復原工作。