南投縣政府計畫在南投農工商會展中心增建縣立美術館，但凱米颱風造成會展中心上游貓羅溪畔低窪處淹水，引發南投縣議員憂心，19日在議會臨時會建議縣府重新評估；縣府強調會展中心啟用迄今從未淹水，面對極端氣候，一定會加強排水防洪。

南投縣立文化中心1啟用迄今已41年，設施老舊、展演空間不足，縣府認為貓羅溪右岸祖祠橋旁的921地震紀念公園暨農工商會展中心占地約7公頃，腹地足夠，且鄰近市中心，計畫作為興建南投縣美術館及表演藝術中心基地，使用率低的會展中心改建為文化局辦公室，並增建南投縣美術館及表演藝術中心兩棟建築物，但基地上游低窪處淹水，令民代憂心。

南投縣議員陳玉鈴說，很期待縣立美術館，不過凱米颱風帶來驚人雨勢，造成會展中心上游貓羅溪畔沿線低窪區域淹水，甚至有貓羅溪堤防外停車場數十輛來不及移置的汽車泡水，縣立美術館基地鄰近貓羅溪，應做好風險評估，若有淹水疑慮，考慮更換遷址。

南投縣議員林儒暘、簡千翔及張婉慈等人均認為，會展中心未曾淹水，也通過凱米考驗，不過氣候異常，常有暴雨，引發疑慮，縣府應提出歷年監測數據作參考。陳淑惠、吳棋楠則建議，興建美術館的同時，也能設置蓄洪池及大型抽水站等排水防洪設施防範。

南投縣長許淑華強調，921地震紀念公園暨會展中心計畫興建縣立美術館，該基地從未淹水，但面對極端氣候，一定會加強排水防洪。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華強調，僑胞震災捐款籌建921地震紀念公園暨農工商會展中心時，曾評估過防洪安全問題，事實證明會展中心啟用迄今從未淹水，但面對極端氣候的暴雨，縣府不敢掉以輕心，針對防洪系統及雨量變化都會做風險評估，加強排水防洪。

許淑華指出，縣府將依照議長何勝豐提示，向中央爭取經費辦理貓羅溪疏濬與清淤，同時促請中央將現有的機動型抽水機，全面更新為常設高效的抽水站，改善南投市低窪地區的淹水風險。