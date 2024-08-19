高雄市長陳其邁19日與高市議長康裕成偕同民間團體前往陸軍第八軍團指揮部，感謝國軍部隊於凱米颱風期間救災的辛勞，並致贈加菜金、感謝狀與感謝函，也代表市民朋友向國軍協助救災致上感謝與崇高敬意。

陳其邁表示，高雄市自7月23日開設凱米颱風應變中心起，國軍即在第一時間將漢光演習轉為災防編組，投入救災任務，無論是桃源、六龜等山區居民的疏散撤離，還是主要幹道的搶救搶險，各種災後復原工作國軍弟兄都不畏艱難投入，充分體現軍愛民的精神。

此外，三民區大樓與民宅地下室積水狀況，也因國軍各類車輛、抽水機具及人力及時投入，日以繼夜作業，以超高的效率，使作業時程大幅縮短，居民得以盡早恢復正常生活。而執行災後復原任務的國軍弟兄姊妹們，在大雨後惡臭及汙泥的環境裡，無怨無悔進行道路除汙及廢棄物清運作業，高雄市民都感念在心。

陳其邁指出，國軍在救災任務中充分展現極佳的專業與效率，將災損減至最低，受災的市民也得以盡早恢復正常生活，對於國軍將士們不眠不休、不畏艱辛的精神，他代表高雄市政府對國軍致上最高的敬意和謝意。