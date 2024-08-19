提到外國人最喜歡的日本料理，一定少不了拉麵。可是作為日本國民美食代表之一的拉麵，如今正面臨著前所未有的危機。最新數據顯示，截至7月，今年已有49家拉麵店破產，不但創下同期新高，更逼近去年全年的53家，預計今年將創下單年度最高破產紀錄。

拉麵是深受日本民眾喜愛的平價美食，但有越來越多人發現，拉麵的價格已經變得不再親民。據美國《華盛頓郵報》與日本CBC電視台報導，在原料、人力與電價成本飆漲的情況下，店家不得不考慮打破1000日圓（約新台幣226元）的價格天花板，或是選擇走上關門大吉一途。

有業者表示，雖然在他看來，到目前為止，關店與開店的數量是一樣的，但確實感覺到關店與退出的人數在增加。

日本帝國數據庫的數據顯示，自去年以來，豬肉與背脂的價格上漲了約20%，而受到收成不佳和日圓疲軟影響，麵條、海苔和筍乾的價格也大幅飆升。結果光是一碗拉麵的原料成本就比2年前上漲了13%以上。更別提還有人力與電力成本的考量。

儘管目前全日本拉麵店超過2.1萬家，倒閉的49家僅占極小部分，但不少業者都表示，相信同業都陷入苦戰。

牛津經濟研究院資深經濟學家山口範大表示，拉麵店的困境非常能說明日本目前的經濟趨勢，因為業者難以將成本上漲轉嫁給消費者，「2022年以前，無論是食物、房租或其他項目，消費者都不願意接受漲價，但現在他們不得不接受生活成本增加的事實」。