最新一季《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4》台灣獨家粉絲特映會，在18日搶先上映劇院第四季的一、二章，日本編劇大師虛淵玄特別飛來台灣，與現場近千名粉絲戲迷一同欣賞，搶先爭睹新劇後，熱情的粉絲們還在特映會後，排隊與劇中當家主角們合影留念，替周日夜晚的粉絲特映會畫下完美句點。

當虛淵玄驚喜現身時，與上千戲迷同歡觀影，同時現場受訪分享心情，他感性的說： 「很感動，沒想到這段奇幻的路程一路走來至今，感謝各位戲迷陪伴前行。」不只虛淵玄開心，《東離劍遊紀4》的主角偶戲本尊也全部到場陪影迷粉絲同歡，包括凜雪鴉、殤不患、浪巫謠、睦天命、丹翡、及第四季的新角色霸王玉及花無蹤。

《東離劍遊紀4》台灣粉絲特映會圓滿結束，現場近千位粉絲爭睹最新劇情。（霹靂國際多媒體提供）

《東離劍遊紀4》不只延續2021年播映的上季劇情，揭開浪巫謠跟隨魔族阿爾貝盧法及刑亥一同踏入魔界之門後，凜雪鴉殤、不患等人的命運，同時也將出現全新角色，更增加劇情衝突性。為了讓觀賞的氛圍更加完整，幫助新舊戲迷回味與趕上進度，霹靂國際也特別聯合了9大平台，只要登入平台就可1次看到《東離劍遊紀》第1至3季加兩部劇場版的精彩內容。