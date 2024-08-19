新台幣單日升幅高達0.8％，近期匯價已連四個交易日收聲，且創下去年2月3日狂升2.65角或0.89％以來，近一年半最大單日升幅；而終場收在32.03元，則創下4月11日以來新高，下一步測試32元整數關卡。新台幣已全面重返升值正軌，不排除本周就站上31元價位。

主要匯銀上周原預估，新台幣應會以緩升為主，原先預期本周新台幣在32.2～32.4元區間測試，沒想到匯價升勢超乎預期，主要持續對美國降息提前反應，但原本預期在32.18元前波高點應會遭遇反壓，但盤中都輕鬆突破，預計本周很可能直接升破31元，並朝向31.8元附近奔去。

「外資全面匯入，加上亞幣一起進攻！」，匯銀主管指出，早上外資瘋狂匯入，且盤中包括日圓、韓元及人民幣齊揚，漲幅更勝新台幣，反應外資熱錢狂炸及國際盤走勢，「全體亞幣升幅都很嚇人，新台幣沒道理不跟進」，上午接連突破32.2、32.1元兩道價位，幾乎要直逼32元整數關卡，央行盤中雖有努力防守，但基本上是完全擋不住。

19日主要亞幣幾乎是「沒有最強、只有更強」，日圓暴漲1.98％領升下，包括泰銖飆升1.86％、韓元狂彈1.52％、馬來幣升值1.4％、菲律賓披索升1.05％、印尼盾升0.9％、新台幣升0.81％反而是落後，其餘如星幣升0.72％、人民幣大漲0.42％。

亞幣今年歷經連月疲軟，目前匯價大多已經回到3月水準，新台幣距離3月底的31.9元也僅剩半步，在美國經濟衰退疑慮減弱、聯準會9月降息之路鋪平，整體亞幣還有升值空間。

匯銀主管指出，外資大量匯入與台股關聯不大，主因近期台股動能偏弱，外資加碼匯入有另一關鍵，因近期透過遠匯買美元價格折價很深，很多外資把在現價美元部位賣掉，拿到新台幣後改買美元遠匯，推升新台幣近期漲勢。

另一方面，出口商進場「認錯」，不少出口商在盤中措手不及，「一直打電話問怎麼辦」，在32.03元左右認賠賣美元，隨新台幣開啟升值動能，未來廠商可能面臨更大匯損壓力。

本周市場關注全球央行年會，美國聯準會鮑爾將發表談話，以及聯準會將公布會議紀要，匯銀主管解讀，市場普遍認為聯準會將往鴿派方向行動，「大家覺得要降息了，美元未來還有一波拋售壓力」。