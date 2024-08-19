58歲胡文英在演藝圈走跳多年，歷練豐富，無論是臉蛋或是身材都保養得非常好，有著「凍齡美魔女」的稱號，也經常在社群曬養眼照、生活日常。近日恰逢農曆七月鬼門開，胡文英分享過往到大陸拍戲，在飯店被「鬼壓床」遇恐怖怪事。

女星胡文英近日接受《中時新聞網》專訪，分享自己過去經常到大陸拍戲，除了住過電視台包下的獨棟別墅，也經常入住五星級飯店。胡文英透露入住飯店進房門前，自己會習慣敲門，並且在晚上睡覺前，一定會把電視打開陪伴入眠，她解釋因為當時沒帶助理，有聲音電視的聲音，一個人睡才不會害怕。

胡文英過去到大陸拍戲，入住飯店遇「鬼壓床」。（圖／中時資料照）

胡文英回憶起過往住飯店親身經歷的驚悚過程，當天晚上睡著，耳邊聽到一個聲音不斷重複，「妳死定了……妳過不了今晚……」，胡文英內心想著可能是電視裡播放台詞的聲音，但又有些疑惑怎會一直重複同一句話，因此決定伸手拿遙控器來確定是不是電視聲，但當下卻突然發現整個人不僅身體無法動彈，連雙眼都睜不開，夢半醒間決定放棄求證，不想為此耽誤隔天的通告工作。

好不容易等到天亮後，胡文英被飯店前台「morning call（電話喚醒服務）」叫醒，憶起昨晚怪事，轉頭瞄了眼電視，發現竟然是關著的，她發覺大事不妙，自己遇到「鬼壓床」了，立刻撥打前台電話，明白告知飯店員工，因為自己昨晚被鬼壓床，希望可以換房間。

沒想到，對方竟秒回「好」，爽快答應換房要求，這樣的反應也讓胡文英覺得該飯店應該經常被客訴有這樣的事情，心裡越想越毛，決定跟女生編導告知，希望她可以過來陪自己睡覺，對方也立刻答應，並且趕到現場陪胡文英處理換房之事。

事後，胡文英才想起來，通常自己入住前都會說：「不好意思打擾了」，但詭異的是，當天自己住宿前意外忘記敲門，懷疑是否因為這樣才遇到飯店驚魂。胡文英說其實自己在大陸碰到靈異經歷不只一樁，因此直言「出門在外寧可信其有」，一定要注重這種規矩。

胡文英提到，聽過很多拍戲同組演員親身經歷，背上被抓、被娃娃壓床等都有發生過，據說大陸有些飯店死過人，會有冤魂，尤其大半夜去梳化妝更可怕，如果走陰暗巷子背後有時會聽到「磅」的聲音，但回頭卻沒有人，因此後來演員口耳相傳，都建議不要回頭，自己則是都會叫編導直接來帶，「可是我都會叫編導直接來帶我去梳化妝，我不敢，因為我經歷太多了」。被問到是否因為拍戲的地方比較偏僻？她則說，當時住的地方確實稍微偏僻，前面有湖水，後方稍微陰暗。

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