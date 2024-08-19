縣議員王啟澧表示，針對美上美抽水站管線設計，居民質疑設計不良。（王啟澧提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉美上美社區在凱米颱風期間，多戶人家淹水超過1米深，昨（18日）社區居民群聚表達訴求，並發起連署、籌組自救會，民眾不但將矛頭指向第五河川分署，指分署多年沒有疏濬釀禍，另指控抽水站管線設計不良，颱風期間產生破口，導致水來得又急又快，讓大家反應不及，多數人家損失達2、30萬元，要求縣府加碼補助、減少災民損失，更有居民嗆五河分署拿出錢賠居民。

昨縣議員王啟澧、楊秀琴也到場聲援，王啟澧說，美上美社區居民昨號召要發起連署，並提出3大訴求，一針對美上美抽水站管線設計，居民質疑設計不良，指抽水機放在2樓，水抽上來後再排到底下，穿過堤防排到八掌溪，抽水效能不佳，要求全面改善抽水站管線設計，同時加裝大馬力固定式抽水機，另在民生社區增設抽水站，建議治水工程可參考民雄金世界成功案例，堤防加高、加厚，讓美上美社區不再被淹水纏身。

水站排放鋼管與堤防界面處有掏空，大水因此湧進美上美社區。（王啟澧提供∕呂妍庭嘉義傳真）

五河分署指堤防前坡及防洪牆無潰損，高灘及植生依然存在，駁潰堤之說。（第五河川分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

王啟澧說，當地居民反映已多年未疏𣿰，要求五河署應滾動式檢討，不定期的疏𣿰，並提到清淤上來的沙土沒有運載至其他堆置場，而是將原地河床兩側堤防邊堆置，根本是無效清淤，另現場更有居民嗆五河署拿錢出來賠償居民的損失。

至於第3點訴求，王啟澧說，因當初抽水站是由縣府設計、發包，而這次大水就是從抽水站管線入溪處破堤口溢流進入社區，溪水大量湧入，來得又急又快，鄉親根本來不及反應，包括車輛、傢俱、電器用品都泡水，損失慘重，認為縣府建造抽水站時有設計上嚴重疏失，應加碼賠償居民損失，王啟澧甚至向賴清德總統喊話，要求破例，只要家戶有淹水就補助。

五河分署回應，凱米颱風降雨量超過八掌溪100年洪水頻率，整體強度範圍及雨量遠超過當年的賀伯颱風，7月25日凱米颱風因雨量過大、外水高漲，致縣管內溪洲排水、滯洪池及抽水站等超過保護標準，導致水上鄉柳新村美上美社區積淹。

五河分署解釋，美上美社區鄰近八掌溪內溪洲堤防前坡及防洪牆並無潰損情形，高灘及植生依然存在，針對有媒體指稱淹水是潰堤所造成，顯非事實，這次溢堤是降雨量過大及管湧雙重影響下，導致抽水站排放鋼管與堤防界面處有掏空，後坡及防汛道路有破損情形，當日就徹夜灌漿填補完成。

五河分署提到，八掌溪疏濬近年受土方去化不易，另河道私有地占5成，也導致疏濬工程異常困難，但五河川分署仍想盡各種方式疏濬，統計自莫拉克颱風以來，八掌溪疏濬高達1200萬立方公尺，今年至7月底亦已疏濬44.5萬立方公尺，另為解決河道內疏濬用地問題，歴年持續提報八掌溪辦理私有土地取得。

五河分署表示，凱米颱風造成八掌溪淤積量驟增，刻正辦理緊急疏濬工程中，第1階段疏濬量預計約44萬立方公尺，將於9月底前完成。