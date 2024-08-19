跟去年SBL打假球簽賭案嫌犯之一柯旻豪，同樣來自義守大學的TPBL新竹御嵿攻城獅前鋒「阿飛」施顏宗，上周疑似涉賭被列被告，遭到地檢署偵訊後以現金交保，儘管查證之後確定案件並非發生在施顏宗效力攻城獅期間，攻城獅仍秉持高道德標準，宣布依約立即中止契約，也就代表攻城獅即刻開除施顏宗。

以下是攻城獅公告內容，「新竹御嵿攻城獅球團19日宣佈即日起與施顏宗終止合約。施顏宗於上周遭地檢署偵訊，在訊問後以現金交保。雖查本案並非施顏宗效力攻城獅期間，然攻城獅球團秉持高道德標準，凡涉嫌違法並經檢察官諭令聲押或交保之球員，球團將依約立即終止契約，絕不寬貸，故攻城獅球團決議即刻開除施顏宗。

攻城獅球團在此重申，球團在球員合約內皆針對賭博行為加強規範。球團將持續與法務部及刑事警察局保持密切聯繫，並加強隊職員法治教育，也盼不法情事勿枉勿縱。」

施顏宗在2015年SBL選秀會以狀元之姿加盟達欣工程，2019年跳槽桃園璞園建築，且在2021年跟著加入PLG桃園領航猿，但在2022年11月，施顏宗以租借方式加入彰化柏力力打了第20季SBL(這個SBL球季就是後來爆發假球案的球季)，2023年7月領航猿宣布跟他解約，2023年9月加盟攻城獅到今天才遭開除。