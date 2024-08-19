新纖上半年稅後純益7.96億元，EPS 0.49元。

新纖指出，子公司泰國泰新工業2023年第二季開始投產cr-PET產品，是今年上半年營收增加的主要來源之一，從去年第四季到現在稼動率都是滿的。

另外，子公司新碩先進化工，所生產的電子級雙氧水已經開始投產，年產量約3.5萬噸，預計第四季會拿到認證，待認證完就可以開始出貨，新纖透露，目前到手訂單已經有三家。

歐金達指出，目前紡纖產業整體市況雖比去年佳，但由於海運運費仍高，造成客戶下單遲緩。

運價過高造成客戶拉貨意願低，造成出貨延遲，歐金達指出，新纖將規劃在海外設置倉庫就可以就近供應給客戶。

除此之外，泰國廠將持續擴建，印尼廠仍在尋找合適的合作機會，越南廠已有合作案正在進行當中，中國也早已有生產廠。

對於未來營運前景，歐金達指出，去年看起來是營運最低潮的一年，今年全年狀況雖比去年好，但仍然謹慎、保守看待，目前各產線稼動率全滿，但下半年變數很多，包括地緣戰爭、運費上漲、美國總統大選、中國供過於求及產能過剩等，都會影響、衝擊營運。因此仍持謹慎保守態度看下半年營運。

紡織品回收再利用已是全球趨勢，爭取客戶下單的必備之一，因此，新纖已斥資1,000萬美元投資美國Ambercycle尖端材料科學公司，興建首座實現廢紡織品閉環永續循環的先進工廠，將有助擴大廢紡織品回收，利用Ambercycle的分子再生技術及新纖在聚酯纖維生產與豐富的市場經驗，滿足對cycora材料日益增長的需求。