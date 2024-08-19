大陸男演員張昊唯近期在電視劇《慶餘年》裡飾演太子受到關注。日前爆出私下聊天音檔，內容疑似暗指已婚男星戴向宇嫖娼，最後雙方否認，他也出面道歉，原以為事情告一段落。怎料，今（19）日張昊唯再度爆出疑似涉嫌逃漏稅和組織賣淫的對話紀錄，談到「培養媽咪」、「籠絡天南地北小姐」，令外界震驚。

陸媒《優點娛樂》曝光一段音檔，內容為張昊唯介紹朋友們互相認識，討論要怎麼和人建立聯繫，要怎麼把人帶到濟南。內容談到：「找媽咪有找媽咪的好處」、「我們可以培養一個自己的媽咪出來」、「把天南地北的小姐這種籠絡起來」，似乎是在討論要經營情色「洗浴」事業。網友一聽震驚表示：「知道了他和他的朋友不只本人嫖娼，還要發展嫖娼業務」、「是想開青樓嗎？」、「慶餘年完了...」、「內娛李勝利」。

張昊唯錄音檔被流出。（圖／翻攝自優點娛樂 微博）

此外，疑似張昊唯的微信對話截圖也曝光，被指涉嫌做假帳和逃稅。同事告訴他1至3月需要繳交的所得稅金額，張昊唯就問：「這個稅能比（避）得了嗎？」又或是對方告訴他：「現在還有分帳款沒跟公司結清呢。要不然財法這邊過不了。幾個戲的錢估計要100萬呢。」張昊唯回覆：「也就是說，我把100打過去，才能返回來那五十是吧」。

張昊唯凌晨發文後秒刪，但依舊被網友截圖。（圖／翻攝自微博）

張昊唯19日凌晨在微博發文，內容提到自己被一個團夥盯上。他表示這一年身邊流傳一些自己都不記得的錄音檔，他真心把對方當朋友，但對方卻一直對他錄音，「他們能從裡面準確地篩選出不管真假、能夠對我進行傷害的金句，掐頭去尾，甚至單詞，還有一些毫無關係的照片進行拚盤講故事，屬於玩樂高那種人才」。並以此要脅他付錢，他不願意屈服。隨後，該篇貼文也立即被刪除。