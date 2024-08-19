綠光劇團最受歡迎的吳念真國民戲劇《人間條件一》，自2001年首演至2016年加演都深受廣大劇迷的喜愛，暌違8年再度登上國家戲劇院，除了洪都拉斯、方宥心等全新卡司，全新的舞台設計充滿濃厚的復古懷舊街景感，搭配與時俱進的劇情台詞，首演後導演暨編劇吳念真上台謝幕表示：「劇是舊的，導演是老的，演員跟帶出來的感受是新的。」獲得滿堂彩，觀眾更以「開箱驚喜包」、「新鮮感十足」形容這次觀看感受。

《人間條件一》接連兩周台北首演，上周末演出吸引黃韻玲、于子育、趙詠華、蔡燦得、林雨宣、張靜之、梁正群、梁一貞、亮哲等藝人欣賞。台北場次第二周仍有少數票券，接下來有台中及高雄場的巡迴演出。

《人間條件一》懷舊又寫實的新興里場景，生活感十足也充滿巧思。（綠光劇團提供，張大魯攝影）

《人間條件一》感情主幹線圍繞在洪都拉斯跟方宥心之間，兩人三角上演台灣家庭常見的說不出口的愛，在父女跟母子之間詮釋地相當有默契。觀眾寫下「舞台上的洪都拉斯就像我爸爸，無論是對朋友的樣子、教養方式，真實的人性還有那些說不出口的愛讓我很有共鳴」。而洪都拉斯難得感性地說出首演心情：「謝謝來看《人間條件一》的觀眾朋友，因為你們讓這齣戲顯得更加的生動、感動，也讓在台上的我們更加的激動，一波一波襲來的笑浪跟啜泣聲，更讓我們置身其中的感覺！」

而一人分飾兩角，同時扮演16歲少女跟78歲阿嬤的方宥心也對此下了很多苦功，知名電影行銷人王師感到相當驚豔說道：「1秒鐘瞬間切換相差60歲的靈魂，從語言、身型、步態，是一個令人完全讚歎的一個表現。」舞台上的阿美跟阿嬤每個段落都充滿著動人的感情，無論是喜怒哀樂，都引人隨之悲喜起舞。

《人間條件一》始祖阿美阿嬤演員黃韻玲，也到場支持。（綠光劇團提供，張大魯攝影）

身為劇中新興里里長的洪都拉斯戲裡為鄉里跟家庭兩頭燒，情景彷若真實生活。而真正的淡水新興里里長吳錦泉觀賞完也感觸地說：「當里長後，沙發就是我的床！我真的就是每天一坐下醒來就天亮了！」被邀請前來觀劇的雙北十位里長們無不讚譽地說：「洪都拉斯的演技如同呼吸一般自然，完全就是我們的化身。」

綠光劇團23年來《人間條件》系列演出達到407場，觀眾累積數逾60萬人，疫情期間線上觀看突破280萬人次，造就驚豔的「人間狂潮」，不過仍有人第一次看這齣《人間條件一》。這次前來朝聖的媒體人尹乃菁表示，敬佩吳導說故事的方式，「上半場的極度喧嘩，更突顯下半場裡有多少壓抑的情感，其實在平常都來不及說。」演員蔡燦得則感性表示：「看到台上阿嬤關心別人，關心對方，現在這個時代像這樣子的情誼已經非常非常少了，好珍惜這種彼此關心。」