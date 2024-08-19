台中市某私立幼兒園7月下旬發生疑似不當對待案，包括幼生被老師以膠帶捆手，只能學貓狗吃飯，另關小黑屋等8大方式懲罰，至少有6名小孩受害，台中市教育局連日擴大清查，竟發現不只1名教保員下手，另6名教保員也疑涉案，對此，決定加重處分，勒令該園9月1日起停辦1年。

烏日某私幼6名家長上月出面控訴，孩子在幼兒園遭老師不當對待，包括膠帶貼嘴巴及捆綁手、用力推孩子、小黑屋等8大懲罰方式，造成孩子出現負面情緒、作惡夢及不敢獨自如廁等陰影，當時有6名家長已報案，教育局啟動專案全面擴大嚴查速辦。

教育局表示，7月29日獲報當天立即到園稽查、暫停涉案師職務並啟動專案調查，該名教保服務人員經「台中市教保服務機構不適任人員認定委員會」召開會議審議，認定有不當管教及體罰多名幼生。

不當行為包括手持鈴鼓敲打幼兒頭及背部等身體部位、用力拉扯幼兒床墊、突然強抱拖行幼兒身體與按壓頭部吃飯，以及將幼生關進廁所等行為具體且屬實，已違反《教保服務人員條例》第33條規定並屬情節重大，教育局除裁罰該教保員24萬元，更祭出「消極資格」管制，該員4年內不得於教保服務機構任職。

另外，教育局除掌握法定14日內的監視錄影畫面，也全面擴大查訪100多名在園及離園幼生家長，經調閱全園各角落監視器後，更發現另有6名教保員疑涉不當對待幼生，教育局已立即啟動另案調查，積極辦理中，後續若查獲違法行為人，絕對予以嚴懲重罰；另針對幼兒園是否涉及包庇等情事，教育局也將徹查到底、依法嚴辦。

教育局指出，由於該園未善盡督管職責，損害幼生權益情節重大，教育局考量幼生就讀環境安全，決定加重裁處，勒令該園自9月1日起停辦1年，並依法公告教保服務機名稱及負責人姓名。針對停辦期間幼生安置問題，教育局已組成專案小組全力提供安置轉介服務。