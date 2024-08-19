國產署去年3月開始辦理國有房地包租，截至今年6月共公告153戶、標脫111戶國有房地，標脫率7成3，其中更有34戶已由包租業者整理完成後，轉租給一般自然人，包括北區17戶、中區10戶和南區7戶，可說遍地開花。

針對本次的40戶，國產署副署長王彩葉表示，共同特色為鄰近大眾運輸站、學校等交通便利且生活機能完善的區域。其中單戶面積最大的位於高雄市、108坪，台北市杭州南路的兩戶面積也有48坪至55坪。

國產署說明，本次台北市一共有20戶，其中18戶坐落公館商圈內的同一街廓，皆為20坪左右的房型；另兩戶（即上述杭州南路案件）鄰近捷運東門站及東門市場。合計台北市這一標的租金底價即達318.6萬元。

至於台中市的11戶分別坐落北屯、烏日及大里等行政區，北囤區物件屬於不到十坪的小坪數，其餘則是介於20坪至30坪的兩房公寓，合計台中市這標的底價為21.4萬元。

高雄市本次有六戶，位於路竹、湖內、前鎮及鹽埕區，租金底價25.2萬元；台南市則有新營區三戶，底價14.7萬元。其中，除了高雄市開標時間分為9月12日和23日兩標，其餘各標都將於9月12日開標。

國有房地包租除增加市場供給，有有助增加活化利用國有房地管道，投標對象則限於包租代管業者，財政部提醒，包租業者投標時，應檢附有效期限內的標租房地所在地同業公會會員證書影本，以免形成無效標。