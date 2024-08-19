1.盤後時段臺指期084今天18時01分(較開盤參考價) 上漲31.00點，為22,397.00點。
2.盤後時段小臺指期084今天18時01分(較開盤參考價) 上漲28.00點，為22,390.00點。
3.盤後微臺指期084今天18時02分(較開盤參考價) 上漲25.00點，為22,386.00點。
4.盤後時段電子期084今天16時41分(較開盤參考價) 下跌2.35點，為1,199.10點。
5.盤後時段小型電子期084今天18時03分(較開盤參考價) 上漲1.35點，為1,202.80點。
6.盤後時半導體30期貨084今天17時41分(較開盤參考價) 下跌5點，為6,123點。
7.盤後時段元大台灣50ETF期貨084今天17時50分(較開盤參考價) 下跌0.05點，為183.35點。
8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨084今天12時40分(較開盤參考價) 上漲0.04點，為38.86點。
9.盤後時段美國道瓊期貨094今天16時08分(較開盤參考價) 下跌6.00，為40,808.00點。
10.盤後時段美國標普500期094今天15時05分(較開盤參考價) 下跌12.75，為5,577.50點。
11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時03分(較開盤參考價) 下跌4.00點，為19,603.00點。
12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天17時28分(較開盤參考價) 下跌25.00點，為5,157.00點。
13.盤後時段富時100指數期貨094 結算在8,331.00點，（今日無成交）。
14.盤後時臺幣黃金期貨084 結算在9,671.5點，（今日無成交）。
15.盤後時布蘭特原油期貨104今天15時55分(較開盤參考價) 下跌11.50點，為2,526.50點。
16.盤後時台積電期貨084今天18時10分（較開盤參考價）平盤0點，為970.00點。
資料來源：台灣期貨交易所
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