交通部長李孟諺今(19日)被踢爆與一名張姓女子有地下情，且時間長達10年；但李孟諺在升官後開始冷落對方，最終始亂終棄，多張兩人親密合照也曝光。事發後，李孟諺向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭獲准。該女子還被傳疑似是離婚陸配，熱議不斷。媒體人羅旺哲強調，未來只要在私德上有瑕疵綠營人士，大家都會用李孟諺模式來作比較。包含入閣、參選有可能都用這樣的標準：有瑕疵，就出局，私德決定命運。

羅旺哲發文表示，交通部長李孟諺爆婚外情，不到半天直接請辭，直接斷掉所有可能的後續話題，也沒有「婚外情金句」出現。的確，以李孟諺的形象、仇恨值程度，跟其他爭議醜聞人物比起來，其實並不深。所以即便發生婚外情這樣的醜聞，大多就是一、兩天新聞就結束這回合了。

「但這件事，或許顯現一件事。」羅旺哲強調，未來只要在私德上「有瑕疵」的綠營人士，大家都會拿來以「李孟諺模式」來作比較。所以，以這標準來看，這可能包含「入閣」、「參選」極有可能都用這樣的標準。有瑕疵，就出局。

羅旺哲直呼，所以，未來有意、可能入閣、或是有意參選的綠營人士，你們的私德，可能決定你們的命運！