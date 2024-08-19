財政部長莊翠雲接受廣播節目訪問表示，2018年以後進行稅制優化，尤其免稅額、扣除額調整，讓低所得者的租稅負擔可以減輕、生活更好一點；去年與今年也進行改革例如長照需求者就有12萬元的扣除額；幼兒原本從12萬扣除額調整為第1個孩子15萬、第2個小孩22.5萬元，讓有6歲以下孩子家庭多一點扣除額，減輕租稅負擔，讓小孩可以有更好的生活環境。

且剛剛修法通過的房屋租金原本是列舉扣除額，改為特別扣除額並且有18萬元。就可以落實能力更高的人就多繳一些稅、讓國家得以建設、更有能力照顧需要幫助的民眾、福國利民的措施，更能夠促進社會和諧。

莊翠雲表示，2017年基本生活費16.6萬，到2022年20.2萬元；免稅額才8.8萬元，到了2023年就到了9.7萬元，成長了10％；標準扣除額調更多，單身9萬元、配偶18萬調整為單身13.1萬、配偶26.2萬元；薪資特別扣除額12.8萬，到2024年度21.8萬元調整70％、身心障礙特別扣除額也同步增加；長照支出也增加為12萬元。

經計算，政府照顧中低所得者受惠更多，2025年開始單身者所得62萬6000元；雙薪家庭107萬2000元；四口之家有兩個6歲以下幼兒，年收入164萬1000元以下都不用繳稅。換算下來，單身者月薪5萬元之內、雙薪家庭如果有2個小孩，單人月薪7萬元、雙人月薪14萬以下就可以不用繳稅，照顧到一般人的生活。

此外莊翠雲也提到新青安原意要協助年輕人買房，也確實73％是40歲以下，但也發生了一些的亂象，像是轉租與人頭戶分別有1300多戶與170戶。政府未來新青安貸款會特別審查是否為人頭戶；貸款後後續會追蹤查核，避免相關的投機行為，同時新的貸款戶也要切結書，讓貸款戶知道如果轉租或人頭利息要還回，讓新青安幫助到確實需要幫助的人、珍惜這樣的機會，不要當人頭戶。

此外照顧中小企業，財政部規劃如何？莊翠雲表示中小企業是台灣重要的企業、就業人口也多，因此有推動「中小企業千億振興融資方案」，以比較優惠的方案滿足中小企業資金需求，原本3000億元規模追加到6000億元，近期再增加到9000億元。中小企業有的需要課徵營利所得稅，如果銷售額進行查定或者調整銷售額，也可以減少稅負負擔。