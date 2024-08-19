61歲港星錢小豪，近期的健康狀況令人擔憂，多次被人見到身體瘦如柴骨，就像一個骷髏一樣。為此，好友黃秋生特別發文關心祝福，沒想到竟釣出錢小豪回應，還意外曝光兩人的真實關係。

錢小豪近幾年雖然淡出螢光幕，但他多次造訪台灣出席公益活動，與網紅草爺等一票藝人交情甚好，當時他的身體並無任何明顯異狀。怎料，近期的錢小豪卻被眾多網友發現身體暴瘦，骨頭清晰可見，健康疑似亮起了紅燈。

錢小豪（右）日前與好友楊玉梅開直播。（圖／FB@錢小豪）

為此，影帝黃秋生特別為了錢小豪發文：「嘉華（錢小豪本名）兄弟，你可能看不到我的祝福，但是希望你一切安好，身體健康。」還回憶過往一起練拳的時光，讚嘆當年的錢小豪，「氣吞萬里如虎。保重！」

結果貼文曝光後，意外釣出錢小豪回應：「其實我和黃秋生小時候已經認識！又是同學又是師兄弟！」他說，14歲那年去打武術擂臺時，黃秋生還特地起了個大早跑來送他一本擂臺漫畫書，「記憶如新！但是我們沒有說出去！」

錢小豪親自解釋與黃秋生的關係。（圖／FB@黃秋生）

事實上，錢小豪上個月就和媒體解釋，173公分的他目前只剩下61公斤，主要原因是曾2度確診新冠肺炎，再加上在上海隔離時沒有食慾，食量大減，目前正積極尋求增肥方法。此外，他在1年前做過健康檢查，發現腸胃有幽門螺旋桿菌和息肉，確實有健康的風險，至於之前發現頭皮有黑斑，疑似罹癌的部分，已經去化驗了，幸好只是虛驚一場。