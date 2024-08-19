高盛預測中國房價還將下降40%，原重慶市長黃奇帆告訴你十大原因

據中國國家統計局8月15日公布的數據顯示，7月份70個大中城市的新建住宅價格平均比3年前的峰值下降8%。房地產銷售長期低迷，許多人關切房價何時可以觸底。北京大學學者指出，若以日美等國的住宅泡沫破裂作為參考，目前大陸房價尚未充分下降，應該要比峰值下降4成才會見底。

《日經中文網》報導，大陸70個大中城市7月份的房價份比6下跌0.6%，這是自2023年6月起連續14個月下滑。按70個大中城市的房價波動幅度的平均值來看，中國的房價在2021年8月達到頂峰，這與政府為抑制泡沫而收緊房地産金融以及恒大集團等地產商陷入資金週轉困難的時間重合。自此大陸民眾對房地産開發商的擔憂情緒蔓延，之後房地產銷售快速下滑。

報導指出，中國在2023年初結束防疫措施，經濟活動恢復正常化，同年2月房價出現短暫上漲，但是6月份再次轉為下跌。其中城市規模愈小，平均價格下降越明顯。三線城市約下降10%，省會級二線城市下降5%。相比之下，北京、上海、廣州和深圳等一線城市僅微幅下降。

今8月大陸國家統計局公佈2024年1～7月新房銷售面積，比2021年同期減少50%，但是供給量下降幅度雖大，價格下降幅度仍小，主要是地方政府一直以政策來限制新房降價幅度。

專家認為，銷售面積減少反映出需求萎縮，房價還有進一步下降的空間。北京大學的姚洋教授以日美等國的住宅泡沫破裂作為參考，認為住宅價格並沒有充分下降，應比峰值下降4成才能滿足。

報導分析稱，中國房地産的最大問題是開發商資金不足，施工中斷的爛尾樓造成普遍延遲交付現象，消費者對房地産開發商的財務狀況擔憂，購房意願大幅下滑，房價亦因銷售疲軟而持續下跌。

國際貨幣基金組織(IMF)也曾向北京建議，如果要在4年內解決問題，需要相當於國內生産總值(GDP)5.5%的財政支出，由中央政府啟動7兆元人民幣(約合台幣30兆元)規模的財政刺激，協助地產商解決恢復施工和完成交房等問題。不過這個建議沒有獲得認可，北京認為現有的政策已足以扭轉房地產市場下滑趨勢。

報導表示，中國政府目前的措施還沒有看到實質性效果，不只新增住宅開發減少，銷售下滑也更明顯。截至7月底，新建住宅的庫存面積比一年前增加了23%，5月份提出的刺激庫存房銷售似乎也沒有進展，仍看不到任何房地産低迷緩解的跡象。