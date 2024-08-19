高雄46歲女子小愛（化名），因聽男友人阿文（化名）抱怨前女友阿珠（化名）申請保護令，害他被限制通話、通信及接觸，小愛竟在阿珠所經營之「採耳專門店、工作室」等臉書粉專留言，指摘阿珠為取得金錢，欺騙利用而介入阿文婚姻，進而懷孕流產，更不實指摘阿珠逃漏稅，被依恐嚇危害安全罪，判處拘役20日，可易科罰金。緩刑2年，緩刑期間保護管束。

判決指出，小愛與阿文為朋友，阿文曾與阿珠有過情感糾葛。阿珠因阿文對其進行不法侵害，經法院核發保護令，禁止阿文接觸阿珠。阿文對此懷恨在心，遂向小愛透露此事。小愛不滿阿珠，於112年1月31日晚，使用臉書上的帳號，在阿珠經營的粉絲專頁上發表誹謗言論，指控阿珠介入阿文婚姻、欺騙感情並逃漏稅捐，嚴重損害了阿珠的名譽及安全。

法院在判決時認為，小愛作為成年人，應理性處理朋友間的糾紛，而非在網路上公開恐嚇。儘管如此，考慮到小愛犯後坦承並已5千元與受害人達成和解，顯示出悔意，且被告無前科，教育程度及經濟狀況也已被考量，最終決定對其予以緩刑2年，並要求其參加法治教育，以增強法律意識，避免未來再犯。