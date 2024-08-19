動明輪事故發生第一時間，在寧波港港埠主管機關與當地消防機構之即時應變措施與專業指導下，截至公告日止事故業已完全排除，確切事故發生原因將由第三方專業單位調查。本公司針對本事故宣告共同海損並指派理算人Richards Hogg Lindley，依照共同海損理算規則處理相關事宜。

陽明已在船舶安全、現場環境安全等綜合考量下，經港埠主管機關核定後展開船上貨載卸載與轉運規劃，相關貨載運送提領時程，悉依理算人通知辦理。